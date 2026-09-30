Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị Ban Thường vụ, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất, cho ý kiến về các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành. Cụ thể: các quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; quy chế làm việc của Ban Kiểm tra; thi đua, khen thưởng; quy chế làm việc của Thường trực và cơ quan Hội; quy tắc đạo đức trong hoạt động Hội; xem xét việc thành lập các cụm thi đua, phân công Trưởng, Phó Cụm thi đua khối Hội Khuyến học các xã, phường; dự kiến phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban Thường vụ và nhân sự lãnh đạo Văn phòng, Ban Phong trào Hội Khuyến học tỉnh…

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà , Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành, đã công bố các Quyết định của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Khuyến học tỉnh; xem phóng sự kỷ niệm 30 năm Ngày Khuyến học Việt Nam nhằm ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển của Hội Khuyến học Việt Nam từ khi thành lập (ngày 2/10/1996); nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 9 tháng năm 2026; thảo luận các dự thảo quy chế và việc thành lập các cụm thi đua; biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành.

Trong 9 tháng năm 2026, các cấp Hội tập trung triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; cụ thể hóa Kế hoạch số 118 ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh về triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2021-2030”.

Công tác tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được quan tâm. Đến nay, 125/129 xã, phường đã tổ chức thành công Đại hội, đạt tỷ lệ 96,8%. Hội Khuyến học tỉnh cũng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, bầu Ban Chấp hành mới. Sau sắp xếp, kiện toàn tổ chức Hội gắn với điều chỉnh địa giới hành chính, toàn tỉnh hiện có 1.418.036 hội viên, đạt 32,13% tổng dân số. Hội tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu theo từng khu vực Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam cũ, thu hút gần 400 cán bộ Thường trực Hội Khuyến học cấp cơ sở tham gia.

Việc triển khai 5 mô hình học tập gồm “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” tiếp tục được thực hiện. Trong đó, mô hình “Công dân học tập” được xác định là nội dung cốt lõi, góp phần hình thành thói quen tự học và nâng cao năng lực số cho người dân. Công tác phối hợp giữa Hội Khuyến học và ngành Giáo dục và Đào tạo được tăng cường. Hội đồng kiểm tra, đánh giá và công nhận danh hiệu “Đơn vị học tập” cấp tỉnh năm 2025 đã kiểm tra thực tế tại 88 cơ quan, đơn vị; trong đó 84 đơn vị đạt mức độ 1 và 4 đơn vị đạt mức độ 2.

Công tác vận động nguồn lực chăm lo cho người học đạt kết quả tích cực. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở, chi hội và dòng họ đã huy động, dành tổng kinh phí 11,005 tỷ đồng trao học bổng, khen thưởng cho 32.548 lượt học sinh. Trong đó, cấp tỉnh trích từ Quỹ “Học tập suốt đời” gần 900 triệu đồng trao cho 753 học sinh mồ côi, học sinh nghèo vượt khó và 80 nữ sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn. Ở cấp cơ sở, 31.795 suất học bổng, phần thưởng và đồ dùng học tập được trao, tổng trị giá 10,127 tỷ đồng.

Quý IV năm 2026, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về học tập thường xuyên, học tập suốt đời và tự học; tổ chức Hội nghị biểu dương, đánh giá các mô hình học tập tiêu biểu; củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng 5 mô hình học tập, gắn xây dựng xã hội học tập với chuyển đổi số. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể; đẩy mạnh vận động xây dựng Quỹ “Học tập suốt đời” và Quỹ Khuyến học các cấp, quan tâm hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn.

Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 (lần 2) là dịp để tiếp tục hoàn thiện các quy chế, kiện toàn tổ chức và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm, tạo cơ sở triển khai đồng bộ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới.