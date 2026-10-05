Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn và tạo nguồn phát triển Đảng

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tổng LĐLĐ Việt Nam có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tại điểm cầu Ninh Bình, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2026-2030; lãnh đạo các ban chuyên môn; đại diện Công đoàn xã, phường và một số CĐCS có đông đoàn viên.

Trên phạm vi cả nước, 9 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn đã kết nạp 686.035 đoàn viên, đạt 91,47% chỉ tiêu năm; thành lập 15.013 CĐCS, nghiệp đoàn cơ sở. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng tiếp tục được chú trọng, với 43.728 đoàn viên được giới thiệu để Đảng xem xét, bồi dưỡng; 14.111 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Đối với các cấp công đoàn trong tỉnh, 9 tháng đầu năm 2026, tình hình việc làm, đời sống và thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cơ bản ổn định. Toàn tỉnh có 1.733 CĐCS với 402.910 đoàn viên, đạt 95,6% tổng số công nhân, viên chức, lao động; tiền lương bình quân của người lao động đạt trên 7 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được các cấp công đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã thành lập 254 CĐCS, kết nạp 34.428 đoàn viên mới. LĐLĐ tỉnh đồng thời triển khai khảo sát lực lượng công nhân lao động chưa là đoàn viên tại các doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn và rà soát doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa thành lập CĐCS.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên được gắn với xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, giao chỉ tiêu cụ thể cho Công đoàn xã, phường và các khu vực thuộc Ban Công đoàn Khu Công nghiệp; đồng thời triển khai Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 8/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và triển khai Đề án “Tập trung nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tạo bước đột phá về chất lượng và số lượng đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030”. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo chuyển biến về chất lượng, số lượng đoàn viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

3 tháng cuối năm 2026, LĐLĐ tỉnh xác định tiếp tục tập trung nắm tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm và quan hệ lao động; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là tranh chấp, ngừng việc; chuẩn bị nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai “Bình dân học vụ số”, mô hình “Tổ công đoàn số”; hoàn thành Đề án thành lập Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh; tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và phát triển Đảng trong công nhân lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu, thảo luận tại hội nghị, các địa phương, đơn vị tập trung trao đổi về giải pháp phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp FDI, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nâng cao chất lượng CĐCS sau thành lập; đồng thời tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Hội nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển đoàn viên theo số lượng sang kết hợp mở rộng độ bao phủ với nâng cao chất lượng hoạt động, khả năng duy trì đoàn viên và tính bền vững của CĐCS.