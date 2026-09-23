Tiếp tục đẩy mạnh khảo sát, giám sát triển khai Luật Phát triển đô thị

Các Ban HĐND Thành phố hoạt động với cường độ cao. Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức 6 cuộc thẩm tra đối với 16 nội dung dự thảo Nghị quyết trình HĐND Thành phố. Ban Đô thị tổ chức 5 cuộc thẩm tra đối với 14 nội dung dự thảo Nghị quyết và khảo sát 6 nội dung thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị. Ban Pháp chế tham mưu ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận; tổ chức khảo sát đơn phản ánh của Công ty Cổ phần Len Việt Nam. Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức khảo sát tình hình phụ huynh bức xúc vì bữa ăn bán trú bị ôi thiu tại Trường THCS Hồ Văn Long.

Trong tuần qua, Thường trực HĐND Thành phố còn tham gia nhiều sự kiện quan trọng như: làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Trung ương; dự diễn tập tác chiến đặc khu Côn Đảo; dự Họp mặt kỷ niệm 59 năm Ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu “Đất Thép Thành Đồng”; dự Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân 2026. Ảnh: TIẾN THẮNG

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: TIẾN THẮNG

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đã chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần, kỹ thuật, thông tin phục vụ kỳ họp thứ 5, bảo đảm an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Văn phòng cũng tham mưu kế hoạch tổ chức các Kỳ họp trong quý IV/2026 và quý I/2027. Công tác xử lý đơn thư đạt kết quả tối đa với 100% đơn thư của người dân (38/38 đơn) được giải quyết đúng thẩm quyền.

Về dư luận xã hội, cử tri và người dân đồng thuận, đánh giá cao hoạt động đối ngoại cấp cao và phấn khởi trước việc Thành phố triển khai thực hiện cơ chế đặc thù theo Luật Phát triển đô thị thông qua “Chiến dịch 30 ngày đêm khai thông thể chế”. Dư luận cũng đánh giá cao việc kịp thời can thiệp, nhằm đảm bảo quyền lợi đối với các tài xế xe công nghệ.

Tuy nhiên, cử tri còn băn khoăn về một số vấn đề như: chất lượng bữa ăn bán trú, dịch tả heo tại xã Xuân Sơn, tình trạng thiếu sách giáo khoa. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị sớm hoàn thiện khung pháp lý quy định trách nhiệm đóng bảo hiểm cho lực lượng tài xế công nghệ.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo. Clip: TAM NGUYÊN - THANH QUANG

Sáng 21-9, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5, xem xét, quyết định nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, đồng bộ với các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, giao thông, nhà ở và các lĩnh vực liên quan.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước khi khai mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố đang tập trung triển khai các chủ trương, chính sách mới; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tạo lập môi trường, điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phục vụ phát triển nhanh và bền vững.

Clip: TAM NGUYÊN - THANH QUANG

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TPHCM hiện nay là khẩn trương triển khai Luật Phát triển đô thị, được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-10.

Theo đó, HĐND TPHCM xem xét, quyết nghị 38 nội dung, trong đó có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị. Đáng chú ý là các dự thảo nghị quyết về loại quy hoạch và hoạt động quy hoạch; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch kiến trúc; quy hoạch không gian ngầm; quy hoạch khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng; quản lý, khai thác và phát triển công trình ngầm; tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, ĐBQH khóa 16, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031