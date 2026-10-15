Tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” (gọi tắt là Chỉ thị 07-CT/TW).

Hà Tĩnh có 1 tập thể, 2 cá nhân vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam vinh danh điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025.

Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang kết quả trong học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương pháp làm việc, gần dân, sát dân, vì Nhân dân; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, đề cao trách nhiệm, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, giải quyết các vấn đề thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định chủ đề triển khai Chỉ thị 07-CT/TW giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh là: “Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển toàn diện, nhanh, bền vững”.

Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện chỉ thị và giữ gìn, phát huy giá trị của Di sản Hồ Chí Minh được thể hiện thông qua tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIV; xây dựng kế hoạch học tập, thực hành và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm; đưa nội dung học tập, thực hành theo Bác vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Việc học tập, thực hành theo Bác trở thành nội dung thường xuyên, gắn với sinh hoạt chi bộ.

Các nội dung học tập và thực hành được gắn với những lĩnh vực cụ thể như: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược; xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; phát động, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Kế hoạch cũng đề cập đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác nghiên cứu, giáo dục, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 07CT/TW.

Cùng với đó, phân công nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, khắc phục triệt để biểu hiện hình thức, tạo chuyển biến thực chất trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.