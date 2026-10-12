Tiếp tục đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: K.H

Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh tỉnh Quảng Trị với các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục được duy trì, góp phần đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 12.981 tỉ đồng, tăng 956 tỉ đồng so với cuối năm 2025. Doanh số cho vay trong 9 tháng đạt 2.744 tỉ đồng, với 37.282 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Tổng dư nợ đạt 12.952 tỉ đồng; trong đó, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị-xã hội đạt 12.872 tỉ đồng, chiếm 99,4% tổng dư nợ.

Toàn tỉnh hiện có 3.565 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó 3.510 tổ xếp loại tốt, chiếm 98,46%. Tỉ lệ nợ quá hạn ủy thác ở mức 0,05%. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho 9.355 lao động, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: K.H

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả hoạt động ủy thác trong 9 tháng, đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý vốn vay và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động.

Trong 3 tháng cuối năm, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đẩy mạnh giải ngân, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát nợ quá hạn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng trước ngày 30/11/2026.