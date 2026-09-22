Tiếp tục cùng những người bạn Hoa Kỳ vun đắp tình bạn, kiến tạo giá trị phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phái đoàn đại diện Thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc tổ chức với chủ đề “Vun đắp tình bạn - kiến tạo tương lai”

Tham dự cuộc gặp có các đại biểu đại diện cho những đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, bạn bè cánh tả, bạn bè truyền thống, các tổ chức hòa bình, cựu chiến binh, các tổ chức từ thiện, nhân đạo, tôn giáo, phi chính phủ, doanh nghiệp, học giả, học sinh, sinh viên..., những người bạn đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ quý báu, những người đang và sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Các đại biểu bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua; chia sẻ về những đóng góp tích cực cho việc hàn gắn vết thương chiến tranh và công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam; thể hiện mong muốn tiếp tục kết nối, thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, kiến tạo những giá trị phát triển mới, vì hòa bình, thịnh vượng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao, truy tặng Huân chương Hữu nghị cho những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp gỡ và gửi lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành tới những người bạn đã dành cho Việt Nam nhiều tình cảm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Nhân dân Việt Nam không quên những người đã đứng bên mình trong những năm tháng khó khăn nhất. Khi chiến tranh còn đang diễn ra, nhiều người Mỹ đã lên tiếng vì hòa bình, vì quyền được sống, được độc lập của Nhân dân Việt Nam. Có những người khi ấy chưa từng đến Việt Nam, nhưng đã dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Chiến tranh kết thúc, nhiều người tiếp tục gắn bó với Việt Nam; kiên nhẫn góp sức hàn gắn, giúp những người từng ở hai phía hiểu nhau hơn, vận động cho quan hệ hai nước khi còn nhiều rào cản. Đến nay, sự gắn bó ấy vẫn được tiếp nối trong nhiều công việc như giúp khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc người khuyết tật, hỗ trợ giáo dục, y tế, kết nối những người muốn cùng làm việc với Việt Nam.

Chia sẻ quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân; tạo điều kiện tốt hơn để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, làm ăn và phát huy sáng kiến; thay đổi cơ chế để người làm nghiên cứu có thêm điều kiện sáng tạo, bớt bị ràng buộc bởi những thủ tục không phù hợp; chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường và quan tâm đến những người dễ bị thiệt thòi… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ là động năng để hai nước đưa mối quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất. Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam; là nơi được giới trẻ Việt Nam lựa chọn trong học tập, giao lưu. Khoa học, công nghệ là lĩnh vực mà Việt Nam đặc biệt mong muốn thúc đẩy hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt việc khắc phục hậu quả chiến tranh; biết ơn những người bạn Mỹ đã dành nhiều năm tháng cùng Việt Nam làm công việc này. Việt Nam đã và đang tiếp tục dành nguồn lực triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Trân trọng sự hỗ trợ của phía Hoa Kỳ trong thời gian qua, Việt Nam mong những người bạn Hoa Kỳ tiếp tục giúp kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu, để việc tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh có thêm kết quả. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các bạn Hoa Kỳ tiếp tục cùng Việt Nam chăm sóc những người còn chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn và giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân. Mong muốn các cháu học sinh, sinh viên Việt Nam có dịp được nghe, tìm hiểu những câu chuyện để hiểu thêm về những con người đã gắn bó, yêu thương Việt Nam, đấu tranh cho Việt Nam trong những lúc đất nước còn rất khó khăn; từ đó tạo động lực học tập xây dựng niềm tin về tương lai tốt đẹp của đất nước và tích cực góp phần vun đắp mối quan hệ Việt-Mỹ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương hữu nghị cho một số người bạn Hoa Kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã nhận một số kỷ vật chiến tranh, do đại diện Trường đại học Texas Tech trao tặng.