Tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile

Đại sứ Nguyễn Việt Cường và Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenna. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Ngày 1/10, Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường đã có cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenna.

Tại buổi làm việc, hai bên rà soát các nội dung trong quan hệ song phương và nhấn mạnh ý nghĩa của dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026).

Đại sứ Nguyễn Việt Cường bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước, nhất là sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Pérez Mackenna hồi tháng 8 vừa qua.

Trên nền tảng hai nền kinh tế bổ trợ và cùng tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hai bên cho rằng còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác, trước hết về thương mại và đầu tư. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng 39%.

Hai bên nhất trí tiếp nối kết quả chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Chile Pérez Mackenna và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn tại các cơ chế cùng tham gia, nhất là khi Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027.

Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Chile, Đại sứ Nguyễn Việt Cường nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Chile tăng cường gắn kết với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời ủng hộ Chile gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Cuộc gặp thể hiện sự coi trọng và tin cậy giữa hai nước, đóng góp vào việc củng cố quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile.