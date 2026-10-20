Tiếp tục công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng

Chiến sỹ đội K74 thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ tại hố khai quật. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng diện tích khai quật tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ đội K74 đẩy mạnh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ đội K74 đẩy mạnh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ đội K74 đẩy mạnh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ đội K 74 đẩy mạnh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiến sỹ đội K74 đưa di cốt liệt sỹ từ hố khai quật tới phòng lấy mẫu, lưu mẫu xác định danh tính liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiến sỹ đội K74 đưa di cốt liệt sỹ từ hố khai quật tới phòng lấy mẫu, lưu mẫu xác định danh tính liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sau 5 ngày đầu của Đợt 2, Đội K74 đã phát hiện, quy tập được 58 hài cốt liệt sỹ và đưa về quàn tại Nhà Tưởng niệm công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sau 5 ngày đầu của Đợt 2, Đội K74 đã phát hiện, quy tập được 58 hài cốt liệt sỹ và đưa về quàn tại Nhà Tưởng niệm công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)