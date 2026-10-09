Tiếp tục cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp Quân đội

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng ban chỉ đạo.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc chủ trì hội nghị.

Thực hiện kế hoạch triển khai cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đã gửi văn bản tới các đơn vị, doanh nghiệp liên quan để triển khai thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Cục Tài chính đề xuất phương án về số lượng, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp theo nguyên tắc không hình thành mới pháp nhân doanh nghiệp; tiếp tục duy trì và phát triển các doanh nghiệp có vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và doanh nghiệp lớn có vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng chiến lược.

Trung tướng Lê Văn Hướng phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, lựa chọn một số doanh nghiệp trong số các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đóng vai trò trụ cột, tiên phong trong những lĩnh vực then chốt của Quân đội, hoạt động hiệu quả, năng lực quản trị và nguồn lực tài chính tốt, địa bàn đứng chân phù hợp làm công ty mẹ. Chuyển giao vốn nhà nước từ cơ quan đại diện chủ sở hữu về doanh nghiệp hoặc từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác để hình thành các nhóm doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực hoạt động tương đồng để tăng quy mô vốn, tài sản và phạm vi hoạt động, cơ cấu hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, định hướng phát triển thành tập đoàn, tổng công ty lớn. Việc cơ cấu, tổ chức lại các công ty con sau khi chuyển giao do công ty mẹ thực hiện trên cơ sở thực tiễn hoạt động và quy định của pháp luật. Như vậy, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ còn doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, không nắm giữ vốn nhà nước tại các công ty cổ phần.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh, việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng như thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ. Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan. Phù hợp với tính chất đặc thù của ngành, lĩnh vực, địa bàn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp sau sắp xếp; bảo đảm quyền lợi cho người lao động, ổn định xã hội.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh việc cơ cấu lại cần có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp; công khai, minh bạch, xác định rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; tập trung vào các lĩnh vực then chốt, thiết yếu, mang tính chiến lược, những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng được một số doanh nghiệp quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có năng lực cạnh tranh quốc tế, giữ vai trò trụ cột, tiên phong trong một số lĩnh vực quan trọng của Quân đội và đất nước.

Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030 báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua; xin ý kiến các bộ, ngành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo; Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch bảo đảm đúng thời gian đề ra.