Việc công bố Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh (TMA) sẽ giup các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, biết mình đang ở đâu và cần bắt đầu từ đâu để đáp ứng các yêu cầu của quá trình chuyển đổi…