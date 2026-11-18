Tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm của khối các cơ quan Quốc hội
Sáng 18/11, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, 22 Hùng Vương, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải đã khảo sát về tình hình, kết quả hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tiep-tuc-chuan-hoa-du-lieu-vi-tri-viec-lam-cua-khoi-cac-co-quan-quoc-hoi-10444091.html