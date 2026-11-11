Tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ và nguy cơ sạt lở đất

Ngày 11-11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương kích hoạt phương án ứng phó, tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống mưa lớn, lũ và nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ đêm 9-11 đến ngày 11-11, tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, vùng núi phía tây có nơi trên 300mm. Trên các sông phía bắc tỉnh đã xuất hiện một đợt lũ, ở mức xấp xỉ báo động 1; trong đó, sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa đạt 4,39m, cao hơn báo động 1 là 0,19m. Dự báo từ ngày 11 đến 13-11, khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập cục bộ.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải (phường Đông Ninh Hòa) hỗ trợ ngư dân đưa ghe lên bờ để tránh nguy cơ chìm tàu do sóng lớn trong ngày 10-11.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chính quyền các xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm phân công rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền và thời gian hoàn thành. Cấp ủy, chính quyền cơ sở phải xác định công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách; phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, đảng ủy viên trực tiếp bám sát từng địa bàn thôn, bản, tổ dân phố tại các khu vực xung yếu.

Bên cạnh đó, các địa phương khẩn trương rà soát khu dân cư có nguy cơ ngập sâu, vùng ven sông, suối, sườn dốc để chủ động tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn; kiên quyết cưỡng chế sơ tán đối với các hộ cố tình ở lại. Các lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, cắm biển cảnh báo tại các ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết; nghiêm cấm người dân đi lại, đánh bắt cá hoặc vớt củi trên sông, suối khi có lũ lớn.

Các địa phương ven biển chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan khí tượng thủy văn theo dõi sát tình hình mưa lũ, giám sát nghiêm ngặt quy trình vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện; thông báo kịp thời lịch xả lũ về hạ du. Các lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng duy trì trực, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ trì hoặc phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hoạt động du lịch, giao thông, thủy lợi, giáo dục, công trình xây dựng…; chuẩn bị phương án y tế, nhu yếu phẩm phục vụ Nhân dân khi có yêu cầu.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, các cơ quan thông tấn, báo chí và truyền thông ở địa phương tăng thời lượng, tần suất thông tin về diễn biến mưa lũ; thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và thông tin chỉ đạo ứng phó của cơ quan chức năng. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; cảnh báo không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, đập tràn khi có mưa lũ; kịp thời thông tin về các khu vực nguy hiểm, khu vực cần sơ tán và khuyến cáo của chính quyền địa phương để người dân biết, chủ động thực hiện.