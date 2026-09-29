Tiếp tục cho thuê ngắn hạn nhiều khu đất ở trung tâm thành phố

Việc mở và xét duyệt hồ sơ được thực hiện minh bạch, đúng quy định.

Trong đợt đầu tiên của tháng 9-2026, đơn vị tiếp nhận 23 hồ sơ đăng ký thuê đối với các khu đất thương mại, dịch vụ (kinh doanh ăn uống, giải khát…); đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao; đất công trình giao thông tại địa bàn các phường: Hải Châu, Thanh Khê, Hòa Xuân và Cẩm Lệ. Theo kết quả xét duyệt, có 5 tổ chức, cá nhân đưa ra mức giá thuê đất cao nhất được chọn lựa và ký hợp đồng thuê 5 lô đất với thời hạn 60 tháng. Số tiền trúng đấu giá thuê đất là hơn 38,8 triệu đồng/m2/năm, cao hơn mức giá khởi điểm là hơn 35 triệu đồng/m2/năm. Các khu đất trúng đấu giá gồm: khu đất ký hiệu A2-1 thuộc khu vực Cồn Dầu; khu đất ký hiệu A2-3 thuộc khu dân cư Phong Bắc; khu đất tại khu dân cư nam sân bay; khu đất góc Hùng Vương - Yên Bái và khu đất ngã ba Xuân Diệu - Xuân Tâm - Nguyễn Tất Thành. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng tiếp tục thông báo cho thuê quỹ đất ngắn hạn các khu đất nằm ở trung tâm như phường An Khê, Hoà Cường, Hoà Khánh, Liên Chiểu, Hoà Xuân. Đáng chú ý, có những khu đất diện tích lên đến hơn 2.000m2.