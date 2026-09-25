Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu

Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt triển khai các giải pháp kết nối, chia sẻ và số hóa dữ liệu nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), mang lại nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách TTHC dựa trên dữ liệu được Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai đồng bộ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đoàn kiểm tra công vụ của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 35 cơ quan, địa phương, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng yêu cầu nộp lại các thành phần hồ sơ đã được kết nối, chia sẻ thông tin.

Tỉnh đã số hóa, đồng bộ dữ liệu đất đai lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai với 1.649.261 thửa đất, đạt Nhóm 1, xếp thứ 2 toàn quốc; đồng thời nhập 889.418 thửa đất vào Hệ thống thông tin đất đai của tỉnh.

Trong lĩnh vực giáo dục, hơn 651.000 văn bằng, chứng chỉ đã được nhập chuyển thành dữ liệu số.

100% hồ sơ TTHC được số hóa thành phần đầu vào và cấp bản điện tử kết quả giải quyết, giúp người dân không phải nộp lại các giấy tờ đã số hóa trong những lần giao dịch tiếp theo.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 624.040 hồ sơ TTHC, trong đó 586.980 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến; đã giải quyết 603.595 hồ sơ, với 601.915 hồ sơ đúng và trước hạn, chiếm gần 99,7%.

Riêng các hồ sơ được cắt giảm thành phần dựa trên dữ liệu, cấp tỉnh đã tiếp nhận 8.362 hồ sơ, giải quyết 7.768 hồ sơ, trong đó 7.764 hồ sơ đúng và trước hạn; cấp xã tiếp nhận 267.252 hồ sơ và giải quyết 262.558 hồ sơ, trong đó 262.331 hồ sơ đúng và trước hạn.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh còn gặp những khó khăn như một số cơ sở dữ liệu chưa kết nối hoặc chưa khai thác hiệu quả; dữ liệu chuyên ngành chưa đồng bộ; một số hệ thống còn phát sinh lỗi, chưa tự động khai thác, đối chiếu và tái sử dụng dữ liệu, vẫn phụ thuộc vào thao tác thủ công của cán bộ, công chức.

Tỉnh Thái Nguyên kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng dữ liệu nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa cho tiến trình chuyển đổi số toàn diện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hùng Huế, quyền Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hùng Huế, quyền Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Trưởng Đoàn công tác, ghi nhận kết quả của tỉnh Thái Nguyên và đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng số hóa dữ liệu ngay từ nguồn; bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất và có thể khai thác, tái sử dụng; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, khắc phục tình trạng chưa đồng bộ, liên thông.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí tiếp thu các kiến nghị của tỉnh để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đoàn công tác kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên.