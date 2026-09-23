Tiếp tục cảnh báo mưa dông mạnh khu vực nội thành Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực các phường/xã: Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hoà Xá, Vân Đình, Thuận An, Phù Đổng, Đa Phúc, Trung Giã... Vùng mây có xu hướng phát triển mở rộng.

Cảnh báo mưa dông mạnh ở Hà Nội chiều nay. Ảnh: PV

Trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây dông này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực trên, sau đó có khả năng ảnh hưởng đến các phường/xã: Kim Anh, Sóc Sơn, Nội Bài, Thư Lâm, Đông Anh, Việt Hưng, Hồng Hà, Bồ Đề, Phúc Lợi, Long Biên, Ứng Hoà, Phượng Dực, Ứng Thiên, Phúc Sơn... và các khu vực khác của thành phố. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực. Trong 24 giờ qua (từ 11 giờ ngày 22/9 đến 11 giờ ngày 23/9), khu vực các tỉnh/thành phố từ Huế đến Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Huế 84,4mm (Huế); La Dêê 52,6mm (Đà Nẵng); Hồ Ông Tới 107,8mm (Quảng Ngãi); Làng Cát 125,6mm (Gia Lai); Hoà Thịnh 179,6mm (Đắk Lắk); Hàm Kiệm 152,6mm (Lâm Đồng);...

Trong 5 giờ qua (từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 23/9), khu vực tỉnh Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to như: Thanh Hà 86,4mm, Ban Hàng Đồi 72mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Phú Thọ 20-40mm, có nơi trên 90mm; Huế, Đà Nẵng, Quảng ngãi 10-20mm, có nơi trên 40mm; Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng 10- 30mm, có nơi trên 60mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽndòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Phú Thọ: An Nghĩa, An Bình, Cao Dương, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Thủy, Lai Đồng, Liên Sơn, Long Cốc, Mường Động, Mường Vang, Nật Sơn, Nhân Nghĩa, Tân Sơn, Thu Cúc, Trung Sơn, Xuân Đài, Yên Phú.

Huế: Bình Điền, P. Hương Trà, P. Kim Long, P. Kim Trà, P. Phong Điền, P. Phú Bài.

Đà Nẵng: La Dêê, Phước Hiệp, Phước Trà, Trà Đốc.

Quảng Ngãi: Lân Phong, Mộ Đức, Ba Động, Ba Tô, Đình Cương, Kon Plông, Măng Đen, Minh Long, Phước Giang, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Mai, Thiện Tín.

Gia Lai: Ân Hảo, Canh Liên, Canh Vinh, Cát Tiến, P. Bồng Sơn, P. Quy Nhơn Nam, Vạn Đức, An Hòa, An Lương, An Toàn, Chư A Thai, Chư Pưh, Đak Rong, Đề Gi, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, Ia Hiao, Ia Hrú, Ia Le, P. An Nhơn Nam, P. Hoài Nhơn, P. Hoài Nhơn Đông, P. Hoài Nhơn Nam, P. Hoài Nhơn Tây, P. Quy Nhơn, P. Quy Nhơn Bắc, P. Quy Nhơn Đông, P. Quy Nhơn Tây, Phù Cát, Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Phú Thiện, Pờ Tó, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Vân Canh, Vĩnh Sơn, Xuân An.

Đắk Lắk: Hòa Thịnh, Đồng Xuân, Hòa Xuân, Phú Hòa 2, Sơn Thành, Tuy An Tây, Vân Hòa, Đức Bình, Hòa Mỹ, P. Bình Kiến, P. Đông Hòa, P. Tuy Hòa, Phú Hòa 1, Sơn Hòa, Suối Trai, Tây Sơn, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Xuân Phước.

Lâm Đồng: Hàm Kiệm, Hồng Sơn, P. Mũi Né, Tuy Phong, Bắc Bình, Bắc Ruộng, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Cát Tiên 3, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đông Giang, Đồng Kho, Hàm Liêm, Hàm Thạnh, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hòa Bắc, Hòa Thắng, Hồng Thái, La Dạ, Lương Sơn, Nam Ban Lâm Hà, Nam Thành, P. 2 Bảo Lộc, P. 3 Bảo Lộc, P. Bình Thuận, P. La Gi, P. Phú Thủy, P. Phước Hội, P. Tiến Thành, Phan Rí Cửa, Phan Sơn, Sơn Mỹ, Suối Kiết, Tà Hine, Tân Hải, Tánh Linh, Tuyên Quang.