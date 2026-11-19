Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an và Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức, cùng các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Ngày 19/11, tại Công an thành phố Đồng Nai, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2026.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an chủ trì. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hoàng, cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng khẳng định, ghi nhận vai trò quan trọng của lực lượng Công an nhân dân đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đồng Nai nói chung và công tác cải cách hành chính tại địa phương nói riêng.

Theo đó, cải cách hành chính tiếp tục được xác định là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công an đã công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2026.

Theo đó, về kết quả chỉ số cải cách hành chính, so với năm 2025, năm 2026 có 28 Công an đơn vị, địa phương xếp loại xuất sắc, tăng 3 đơn vị; có 48 Công an đơn vị, địa phương xếp loại tốt, giảm 5 đơn vị, địa phương và 4 Công an đơn vị, địa phương xếp loại khá, tăng 2 đơn vị, địa phương; không có Công an đơn vị, địa phương nào xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Mức độ hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân đạt 99,04%.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Năm 2026 là năm đầu tiên thí điểm đánh giá chỉ số cải cách hành chính đối với các học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện và doanh nghiệp thuộc Bộ Công an.

Đối với 8 học viện, trường Công an nhân dân, 4 bệnh viện và 2 doanh nghiệp tham gia thí điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026 đạt trung bình 83,76%, đã cho thấy sự quan tâm của thủ trưởng các đơn vị đối với công tác này.

Theo Bộ Công an, kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

Qua đó, cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ của toàn ngành và sự tiến bộ vượt bậc của Công an các đơn vị, địa phương, xứng đáng với vai trò, vị thế Cơ quan thường trực của Trung ương, của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Công an thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự góp phần cải cách hành chính phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an nhân dân trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ cải cách hành chính.

Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến yêu cầu đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Mô hình trợ lý ảo du lịch hỗ trợ du khách của Công an tỉnh Khánh Hòa giới thiệu tại gian trưng bày phục vụ hội nghị. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Tiếp tục đổi mới công tác xác định chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng người dân theo hướng thực chất, khách quan, minh bạch, tuyệt đối không chạy theo điểm số, không hợp thức hóa hồ sơ, không làm đẹp báo cáo, kết quả đánh giá phải phản ánh đúng thực tế và phải trở thành động lực thúc đẩy cải cách hành chính trong Công an nhân dân.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phong cách làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy; bảo đảm kinh phí, đầu tư và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và xử lý trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an đã tôn vinh một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện công tác đánh giá kết quả cải cách hành chính, xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân.