Tiếp tục các nội dung thi trong khuôn khổ Hội thi Phó đồn trưởng nghiệp vụ biên phòng giỏi năm 2026

Các cán bộ dự thi tập trung làm bài thi nhận thức lý luận chung. Ảnh: Tuấn Kiệt

Ở nội dung nhận thức lý luận chung, các cán bộ dự thi trắc nghiệm với kiến thức bao quát các mặt công tác biên phòng, trong đó trọng tâm là phòng, chống ma túy và tội phạm, trinh sát. Phần thi kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức chuyên môn, làm cơ sở đánh giá năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ phụ trách nghiệp vụ tại các đơn vị cơ sở.

Đối với nội dung điều lệnh, cán bộ dự thi trả lời câu hỏi lý thuyết nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội, các văn bản về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hành động tác điều lệnh đội ngũ từng người không có súng. Cùng với đó, nội dung bơi tự do trong thời gian 3 phút nhằm kiểm tra thể lực, sức bền và khả năng vận động của cán bộ. Đây là những yêu cầu quan trọng, góp phần đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong quân nhân và khả năng đáp ứng nhiệm vụ trong điều kiện công tác thực tế.

Cán bộ dự thi trả lời câu hỏi lý thuyết về điều lệnh quản lý bộ đội. Ảnh: Quang Sao

Ở phần thi bắn súng ngắn K54, các cán bộ dự thi thực hiện bài 1 và bài 1b theo Giáo trình kiểm tra kỹ thuật chiến đấu bộ binh do Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành năm 2021. Yêu cầu đặt ra là nắm chắc kỹ thuật, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, chấp hành nghiêm quy định trường bắn và bảo đảm an toàn.

Phần thi xử trí tình huống nghiệp vụ theo hình thức vấn đáp, tập trung vào các tình huống thực tiễn trong công tác trinh sát; phòng, chống ma túy và tội phạm. Trước mỗi tình huống đặt ra, thí sinh phải phân tích, đánh giá tình hình, xác định đúng thẩm quyền, vận dụng linh hoạt kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn để đề xuất phương án giải quyết phù hợp, hiệu quả. Đây là nội dung thi được tính điểm nhân hệ số 3, có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá tư duy nghiệp vụ, năng lực tham mưu và khả năng xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh từ thực tiễn công tác tại cơ sở.

Cán bộ dự thi trình bày phương án xử trí tình huống nghiệp vụ. Ảnh: Thành Chung

Cán bộ dự thi thực hiện phần thi bơi tự do dưới sự giám sát của giám khảo và lực lượng bảo đảm an toàn. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trong quá trình diễn ra hội thi, Ban Giám khảo làm việc nghiêm túc, bám sát điều lệ, quy tắc và tiêu chí đánh giá của từng nội dung; kết hợp kiểm tra kiến thức với chất vấn, làm rõ khả năng vận dụng vào thực tiễn quản lý, bảo vệ biên giới. Các thí sinh chấp hành nghiêm quy định của Ban Tổ chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện các nội dung thi theo đúng kế hoạch.

Lực lượng quân y và các bộ phận phục vụ được bố trí đầy đủ, chủ động theo dõi sức khỏe cán bộ dự thi, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang bị cần thiết, sẵn sàng xử trí các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Cán bộ dự thi thực hành bắn súng ngắn K54 tại trường bắn Học viện Biên phòng. Ảnh: Thành Chung

Các nội dung thi được truyền hình trực tiếp về Trung tâm chỉ huy tác chiến nghiệp vụ biên phòng Bộ Tư lệnh, phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo, góp phần bảo đảm tính công tâm, khách quan trong tổ chức và đánh giá kết quả.

Theo kế hoạch, ngày 15/10, Hội thi tiếp tục tổ chức nội dung bắn súng ngắn K54 và xử trí tình huống nghiệp vụ đối với các cán bộ dự thi còn lại. Ngày 16/10, Hội thi sẽ tổ chức bế mạc, tổng hợp kết quả và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích.