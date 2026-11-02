Tiếp tục bổ sung phương tiện, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà ký kết hợp đồng đóng mới 3 tàu tuần tra cao tốc TT-400. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tham dự có các đồng chí Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, đại biểu các cơ quan chức năng cảnh sát biển cùng đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà.

Tàu tuần tra cao tốc TT-400 là gam tàu có khả năng hoạt động xa bờ dài ngày trên biển, sức chịu đựng sóng gió tốt; đặc biệt với tốc độ tối đa lên đến hơn 34 hải lý/giờ, có khả năng quay trở linh hoạt và độ ổn định cao, tàu TT-400 có khả năng đáp ứng tốt việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam như bảo vệ chủ quyền biển đảo, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn, huấn luyện, hợp tác quốc tế...

Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Quang cảnh hội nghị.(Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việc triển khai đóng mới 3 tàu tuần tra cao tốc TT-400 góp phần từng bước bổ sung, nâng cao chất lượng phương tiện kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cơ động, khả năng xử trí các tình huống trên biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Quang Hùng, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Cảnh sát biển thông qua nội dung hợp đồng ký kết. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại hội nghị, đại diện hai bên đã tiến hành ký kết hợp đồng, thống nhất các nội dung liên quan đến việc triển khai thi công đóng mới 3 tàu theo các điều khoản đã thỏa thuận. Việc ký kết hợp đồng là cơ sở quan trọng để các bên phối hợp tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng kỹ thuật và các yêu cầu đề ra trong quá trình thi công đóng mới tàu.

Đại tá Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà tập trung huy động nhân lực, thiết bị, máy móc để thi công đóng tàu theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật-dự toán và tính năng kỹ-chiến thuật của gam tàu TT-400 đã được phê duyệt; triển khai thi công từng bước, từng khâu bảo đảm theo đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật hiện hành.

Cảnh sát biển Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà ký kết hợp đồng đóng mới 3 tàu tuần tra cao tốc TT-400. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cục Hậu cần-Kỹ thuật Cảnh sát biển phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban quản lý dự án đóng tàu, phối hợp các cơ quan theo dõi và thực hiện tốt chức năng tham mưu để quá trình thi công đóng 3 tàu tuần tra cao tốc TT-400 diễn ra theo đúng kế hoạch và tiến độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình triển khai thi công.