Tiếp thu ý kiến nhân dân để hoàn thiện đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội sáng 17-9. Ảnh: Viết Thành

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các xã, phường liên quan; trực tuyến đến 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân là cần thiết

Tại hội nghị, người dân các xã, phường tiếp tục đóng góp ý kiến liên quan đến Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường bộ Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Các ý kiến cho biết, trong những ngày qua, người dân các xã, phường đã được xem và tìm hiểu về Đồ án quy hoạch Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được niêm yết công khai tại các địa điểm ở địa phương. Tại những điểm niêm yết, người dân được cán bộ và người có trách nhiệm hướng dẫn, trả lời câu hỏi, thắc mắc, phát phiếu tham gia đóng góp ý kiến.

Người dân bày tỏ sự quan tâm đối với chủ trương, mục đích và ý nghĩa của việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu sông Hồng để triển khai dự án của thành phố về phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống công viên, vườn hoa và các khu đô thị gắn với những di tích, làng nghề truyền thống. Đây là bước phát triển mới đối với khu vực dân cư vùng bãi, mở ra điều kiện để đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng và không gian đô thị.

Người dân phường Hồng Hà nêu ý kiến tại điểm cầu sáng 17-9. Ảnh: Viết Thành

Các ý kiến cho rằng, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 và Phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường bộ Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 là cần thiết.

Ngoài ra, các ý kiến tại hội nghị tập trung phản ánh những vấn đề, như: Điều chỉnh hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng; triển khai quy hoạch theo hướng hài hòa giữa phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị với bảo tồn các giá trị văn hóa, làng nghề và ổn định đời sống; trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, làm rõ phạm vi các khu dân cư chịu ảnh hưởng; nghiên cứu giải pháp bảo tồn và chỉnh trang tại chỗ đối với những khu vực có giá trị văn hóa, làng nghề truyền thống.

Các ý kiến bày tỏ sự quan tâm đến phương án tái định cư, bảo đảm nơi ở và điều kiện sinh kế; kiến nghị thành phố công khai chính sách bồi thường, tái định cư và lộ trình thực hiện, nghiên cứu phương án kết nối giao thông đồng bộ giữa khu vực trong đê và ngoài đê, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thương hàng hóa và phát triển du lịch của địa phương.

Các ý kiến phát biểu tại điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội chiều 17-9. Ảnh: Viết Thành

Tiếp thu đầy đủ ý kiến để hoàn thiện đồ án

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, hội nghị là một trong những kênh để tiếp nhận, tổng hợp và công khai ý kiến của người dân. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thông qua phiếu góp ý trực tiếp, phiếu điện tử gửi về các địa phương và hướng dẫn việc lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư liên quan đến đồ án.

Qua tổng hợp sơ bộ có hơn 100 ý kiến của hơn 30 đại diện các cộng đồng dân cư, tập trung vào 8 nhóm vấn đề người dân quan tâm, gồm: An toàn phòng, chống lũ; di dời, tái thiết; chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; các công trình di sản, di tích; tiến độ triển khai các dự án thành phần; phương án quy hoạch sử dụng đất, cảnh quan; phương án về giao thông và hạ tầng kỹ thuật…

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Minh Tâm, các ý kiến sẽ được tổng hợp, gửi cơ quan chức năng và đơn vị tư vấn nghiên cứu, giải đáp; nội dung trả lời được gửi về UBND các xã, phường liên quan để cung cấp thông tin đến người dân. Những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn sẽ được phối hợp làm rõ cơ sở khoa học, pháp lý; các kiến nghị mang tính chủ trương, nhất là tái định cư tại chỗ, sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Về an toàn phòng, chống lũ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Minh Tâm khẳng định, đây là nguyên tắc được đặt lên hàng đầu trong đề xuất giải pháp quy hoạch, sử dụng đất. Các giải pháp đang được đưa vào mô hình tính toán để đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chuẩn. Cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá trước khi triển khai, bảo đảm an toàn, ổn định dòng chảy, chỉnh trị dòng sông, không gây xói lở và không ảnh hưởng đến khu vực bãi sông.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm phát biểu tại hội nghị chiều 17-9. Ảnh: Viết Thành

Quan tâm phương án tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng

Liên quan công tác tái định cư, bồi thường, hỗ trợ phục vụ giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Minh Tâm cho biết, đây không phải nội dung trực tiếp lấy ý kiến của đồ án quy hoạch. Tuy nhiên, trước sự quan tâm của nhân dân, Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu, xác lập các khu tái định cư theo hướng đa dạng về địa điểm, loại hình nhà ở, đất ở; ưu tiên duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế và sự gắn kết cộng đồng, bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Theo đó, ưu tiên bố trí tái định cư ngay trên địa bàn phường, xã nếu có quỹ đất phù hợp; trường hợp không đủ quỹ đất tại chỗ, nghiên cứu bố trí tại khu vực lân cận. Bên cạnh đó là các khu tái định cư tập trung có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; các khu đô thị đa mục tiêu bổ sung lựa chọn về đất ở, căn hộ chung cư và nhà ở xã hội.

Thành phố dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại các xã, phường có dự án. Đây là quỹ đất dự kiến; số lượng lô đất, căn hộ cụ thể sẽ được xác định khi lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết và phương án đầu tư.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Xuân Tùng cho biết, đây không phải nội dung chính của Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000. Tuy nhiên, trước sự quan tâm của người dân, cơ quan chuyên môn đã thông tin về các chính sách đang được triển khai trên địa bàn thành phố theo quy định.

Các chính sách gồm: Bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất; hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di chuyển vật nuôi; đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp sử dụng đất nông nghiệp, cùng một số khoản hỗ trợ khác theo quy định.

Về tạm cư, người dân có thể được bố trí bằng quỹ nhà tạm cư của thành phố hoặc được chi trả bằng tiền để tự lo chỗ ở trong thời gian chờ tái định cư, nhận đất hoặc nhà tái định cư.

Liên quan cơ chế, chính sách đặc thù, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Xuân Tùng cho biết, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng thuộc nhóm dự án lớn, quan trọng được triển khai theo cơ chế quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội. Những nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục được cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền các xã, phường làm rõ, cung cấp thông tin để địa phương tuyên truyền, giải thích cho người dân trong khu vực dự án.