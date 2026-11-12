Tiếp thu và kịp thời giải quyết thỏa đáng nguyện vọng của cử tri

* Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu:Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trương Thị Phương Lan, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Trần Nhật Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Linh đã TXCT các xã Cam Hồng, Sen Ngư.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: L.T

Tại hội nghị, đại diện tổ HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2026; tổng hợp trả lời các ý kiến của cử tri trong đợt tiếp xúc trước; thời gian, nội dung và chương trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026), HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc - Ảnh: L.T

Cử tri các xã Cam Hồng, Sen Ngư đánh giá cao hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua và bày tỏ vui mừng trước những kết quả tỉnh đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Tại hội nghị, cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác giám sát việc chi trả kinh phí giải phóng mặt bằng; di dời đường điện nhằm bảo đảm an toàn cho người dân; rà soát, xác định hộ nghèo; khắc phục tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường, công trình trên địa bàn. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu thanh niên xung phong.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri - Ảnh: L.T

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giải trình một số vấn đề liên quan; đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới.

Lệ Thủy

* Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Phan Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới; Nguyễn Viết Vương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đã TXCT phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có nhiều kiến nghị liên quan đến việc nâng cao đời sống dân sinh, đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng; các vấn đề về đất đai, bồi thường và giải phóng mặt bằng; vệ sinh môi trường; an ninh trật tự.

Đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: H.Tr

Ngoài ra, cử tri phường Đồng Hới đề xuất tháo gỡ khó khăn cho ngư dân trong thủ tục xuất nhập bến trong quá trình khai thác hải sản; sớm hoàn thiện hạ tầng và cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá tại cảng cá Nhật Lệ mới; hỗ trợ bố trí địa điểm sinh hoạt hội đoàn thể của các tổ dân phố.

Đại diện chính quyền địa phương trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền - Ảnh: H.Tr

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện chính quyền địa phương đã trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới tiếp thu, ghi nhận những ý kiến phát biểu với tinh thần xây dựng cao của cử tri trên địa bàn; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm về một số nội dung kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của cử tri - Ảnh: H.Tr

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới yêu cầu các đơn vị của phường, trên cơ sở kiến nghị của cử tri, phối hợp với các ngành chức năng, kịp thời giải quyết thỏa đáng nguyện vọng, tạo điều kiện về sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn. Đối với các nội dung kiến nghị vượt thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.

Hương Trà - Khánh Linh

* Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Lê Nguyễn Hải Dương, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Dương Viết Hải, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thủy đã TXCT xã Vĩnh Định.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: T.P

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Theo đó, hiện nay, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao, ngân sách hỗ trợ cho hợp tác xã thấp, ruộng đất manh mún khiến một số hộ bỏ hoang ruộng đất, không mặn mà với việc sản xuất. Do đó, cử tri mong muốn được chính quyền các cấp, các ngành quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho hợp tác xã, có giải pháp giảm chi phí đầu vào cho người nông dân, đầu tư kiên cố hóa hệ thống đê điều...

Cử tri xã Vĩnh Định phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc - Ảnh: T.P

Liên quan đến hệ thống đường dân sinh, cử tri phản ánh, trên địa bàn xã hiện có một số tuyến đường, cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, đặc biệt là học sinh trong khu vực. Cử tri kiến nghị HĐND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường nhằm bảo đảm giao thông, đi lại của người dân. Đồng thời, quan tâm đến công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phụ cấp cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở, bố trí trang thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số tại các thôn...

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan đã trực tiếp giải trình một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với những vấn đề khác, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo theo quy định.