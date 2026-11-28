Cử tri phấn khởi trước nhiều quyết sách mới

Phát biểu tại hội nghị ngày 28/11, cử tri bày tỏ phấn khởi trước kết quả kỳ họp Quốc hội, đồng tình với các quyết sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách và giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn.

Cử tri nêu kiến nghị tại Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Cử tri Lê Quang Dũng, khu phố Khe Cát, phường Đông Mai ghi nhận cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, kết nối cơ sở dữ liệu đã tạo thuận lợi lớn cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc kê khai, tra cứu, thực hiện nghĩa vụ thuế điện tử vẫn còn khó khăn, nhất là với người cao tuổi, người hạn chế kỹ năng công nghệ thông tin. Cử tri đề nghị đẩy nhanh rà soát, chuẩn hóa, liên thông dữ liệu; có cơ chế để người dân chỉ cần đề nghị điều chỉnh thông tin tại một đầu mối, các cơ quan chủ động phối hợp cập nhật, tránh phải đi lại nhiều nơi.

Cũng liên quan đến thủ tục thuế, cử tri phường Móng Cái 3 quan tâm đến việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ tiền lệ phí môn bài, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế, cũng như tháo gỡ cho các hộ kinh doanh đã dừng hoạt động hoặc lúng túng khi chuyển đổi kê khai thuế

Từ thực tiễn chính quyền địa phương hai cấp, cử tri Bùi Huy Trường, phường Hà An đề nghị bảo đảm đồng bộ giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, đội ngũ cán bộ và nguồn lực thực hiện. Việc phân bổ biên chế, kinh phí cần tính đến diện tích, đặc thù địa bàn, khối lượng công việc thực tế. Quy trình phối hợp trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, tài chính, đầu tư công phải rõ đầu mối, trách nhiệm và thời hạn trả lời.

Đẩy nhanh làm sạch mã số thuế

Cùng đoàn đại biểu Quốc hội và đại diện các cơ quan tham gia trao đổi với cử tri, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cử tri đối với hoạt động của ngành Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời tại Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh những thông tin đã trình bày tại hội nghị về tình hình kinh tế, ngân sách năm 2026 và định hướng phát triển cho năm 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã dành thời gian trả lời cụ thể về vấn đề làm sạch mã số thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Bộ trưởng cho biết việc thúc đẩy xử lý cơ chế tài chính để làm sạch mã số thuế trước hết xuất phát từ những vướng mắc người dân phản ánh, đặc biệt khi nghĩa vụ thuế gắn với tạm hoãn xuất cảnh. Nợ thuế hằng năm hiện được kiểm soát khoảng 3% tổng số thu, nhưng nợ lũy kế còn cao do những khoản tồn đọng khó xử lý.

Cơ chế gia nhập thị trường, đăng ký thành lập doanh nghiệp rất thông thoáng, nhưng việc xử lý khi doanh nghiệp dừng hoạt động chưa được quan tâm tương xứng.

Bên cạnh yêu cầu trong nước, việc làm sạch mã số thuế còn có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác thuế quốc tế, môi trường đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp. Theo Bộ trưởng, bằng nỗ lực quyết liệt, Việt Nam hiện đã được chuyển từ danh sách đen sang danh sách xám trong đánh giá hợp tác về thuế; cần tiếp tục thực hiện các thủ tục để vượt qua kỳ sát hạch của Diễn đàn toàn cầu vào quý II/2028.

Từ đầu năm đến nay, ngành thuế đã tự làm sạch hơn 777.000 mã số thuế ở trạng thái 03 và 06, tương ứng đã ngừng hoạt động kinh doanh hoặc không kinh doanh tại địa điểm đăng ký. Còn khoảng 2,5 triệu mã số thuế đang tiếp tục phân loại. Khi có các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, tiến độ xử lý sẽ được đẩy nhanh.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Theo Bộ trưởng, nghĩa vụ tài chính ngoài tiền thuế nợ gốc còn có tiền chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính. Nghị quyết của Quốc hội xử lý nợ gốc và tiền chậm nộp; nghị quyết của Chính phủ sẽ xử lý tiền phạt. Quy trình, thủ tục đã được soạn thảo, đang tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ, dự kiến ban hành trong tuần tới để bảo đảm đồng bộ.

Bộ trưởng cũng cho hay ngành Tài chính đang phấn đấu tự động hóa để khi hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có nhu cầu đóng mã số thuế và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Với doanh nghiệp, nghĩa vụ tài chính còn liên quan đến cổ đông, người góp vốn, người bán, người mua; định hướng này sẽ tiếp tục được nghiên cứu khi sửa Luật Doanh nghiệp.

Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 14%, cao hơn mức được giao

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quản Minh Cường khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, xem xét, nghiên cứu, giải quyết thấu đáo, có lý, có tình, khoa học, nhất là những bức xúc, vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Thông tin về định hướng phát triển của thành phố, Bí thư Quản Minh Cường cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vừa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 đạt 14,01%, cao hơn mức 12% được giao; phấn đấu thu ngân sách 125.000 tỷ đồng. Đây là mục tiêu thành phố tự đặt ra, đòi hỏi nỗ lực rất lớn và tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi đầu.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Với năm 2026, Quảng Ninh dự kiến tăng trưởng khoảng 13% - 13,2%, vượt mục tiêu 11%. Tổng thu 103.000 tỷ đồng trên địa bàn có khoảng 1,3 triệu dân, trong đó thu nội địa trên 85.000 tỷ đồng, gần 90.000 tỷ đồng, thể hiện thực lực phát triển của địa phương.

Tuy nhiên, Bí thư Thành uỷ lưu ý không được chủ quan, “không có chuyện ngủ say trên chiến thắng”; bởi chỉ chững lại một quý cũng có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng năm sau. Qua hội nghị, Bí thư mong cử tri và cán bộ ở từng vị trí nỗ lực trong lao động sản xuất, tạo ra của cải vật chất, đóng thuế đầy đủ, tích cực tháo gỡ điểm nghẽn ngay từ công việc của mình.

Người nông dân cần lao động tích cực hơn; cán bộ quản lý phải hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; hải quan kiểm soát hàng hóa tốt hơn; biên phòng tạo điều kiện thông thoáng cho người dân qua lại; công an giữ gìn an ninh, trật tự; quân đội sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, không thể chỉ ngồi chờ thuận lợi, Bí thư Thành uỷ Quản Minh Cường nhấn mạnh.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh người quyết định sự phát triển chính là cử tri, người lao động làm ra của cải vật chất, “là chủ thể sáng tạo và cũng là đối tượng thụ hưởng”. Trách nhiệm với đất nước, dân tộc cũng chính là trách nhiệm với bản thân, gia đình và quê hương mình.

Về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Thành uỷ Quản Minh Cường đề nghị cử tri cần tiếp tục quan tâm, kiến nghị về lập pháp, chính sách, giám sát để Đoàn tiếp nhận thông tin, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. “Nhân dân tín nhiệm bầu ra chúng tôi thì chúng tôi sẽ hết lòng vì nhân dân, thực hiện tròn chức trách của mình”, ông khẳng định trước cử tri.