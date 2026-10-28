Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi 4 luật thuộc lĩnh vực Công Thương trình Quốc hội xem xét, thông qua ở cuối Kỳ họp

Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 28/10, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên thảo luận.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Tại phiên thảo luận, đã có 11 ý kiến của đại biểu Quốc hội góp ý với dự thảo Luật. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết: Qua thảo luận, hầu hết ý kiến thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 4 Luật trong lĩnh vực Công Thương. Đồng thời, đề nghị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, tập trung vào một số nội dung.

Theo đó, tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính bao quát, toàn diện và khả thi đối với từng nội dung đề xuất sửa đổi, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong các luật được sửa đổi, bổ sung và giữa các dự thảo luật với hệ thống pháp luật hiện hành. Giải quyết căn bản những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển trong tình hình mới; xác định đầy đủ, toàn diện các trường hợp cần quy định chuyển tiếp, bảo đảm rõ ràng và hiệu lực, hiệu quả trong thực thi.

Đối với Luật Thương mại, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cần rà soát, hoàn thiện các quy định về danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi độc quyền Nhà nước, bảo đảm không dẫn đến độc quyền doanh nghiệp; xem xét kỹ lưỡng việc bãi bỏ một số quy định chuyên biệt về hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ và chế tài giải quyết tranh chấp thương mại, bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ thương mại.

Đối với Luật Cạnh tranh, tiếp tục rà soát, quy định rõ tiêu chí xác định thị trường liên quan, thị phần, thị phần kết hợp, sức mạnh thị trường, sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, khả năng chi phối thị trường và gây ảnh hưởng đáng kể đến cạnh tranh; làm rõ hành vi cạnh tranh bị cấm, nhất là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và vị trí độc quyền cần phù hợp với tính chất đặc thù của kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới; hạn chế tối đa can thiệp quyền tự do kinh doanh.

Đối với Luật Quản lý ngoại thương, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, nhất là trong việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ, cấp Văn bản cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ, bảo đảm phân quyền nhưng vẫn duy trì một đầu mối theo chuẩn quốc tế, một cơ sở dữ liệu và quy trình thống nhất, phù hợp với thông lệ quốc tế, không ảnh hưởng đến quyền ưu đãi thuế quan và uy tín, xuất xứ Việt Nam.

Rà soát, hoàn thiện quy định về tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và hàng hóa cấm xuất nhập khẩu theo hướng minh bạch, khả thi, thống nhất với Luật Hải quan và các luật có liên quan

Đối với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cần rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và giao dịch điện tử. Tăng cường nguyên tắc minh bạch, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh khi sử dụng thuật toán, giao diện hoặc phương thức tương tác có khả năng làm sai lệch lựa chọn của người tiêu dùng; mối quan hệ giữa về quy định tại dự thảo Luật với đăng ký hợp đồng theo mẫu, quy định hợp đồng mẫu và các luật có liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, tiếp theo, Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính khẩn trương tổng hợp đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và tại hội trường gửi đến Chính phủ bằng văn bản, để chỉ đạo tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua ở cuối kỳ họp này.