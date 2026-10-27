Tiếp thị liên kết trên sàn thương mại điện tử: Khai thuế TNCN thế nào?

Trả lời câu hỏi của người nộp thuế về việc làm tiếp thị liên kết (affiliate) bán hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, nhận hoa hồng từ việc quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và thời hạn kê khai thuế, cơ quan thuế cho biết câu hỏi chưa làm rõ tổng số tiền hoa hồng nhận được trong một năm.

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 7 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP, thì trường hợp người nộp thuế chỉ làm tiếp thị liên kết trên sàn thương mại điện tử nếu căn cứ vào hợp đồng xác định hoa hồng mà người nộp thuế nhận được là thu nhập từ hoạt động kinh doanh của cá nhân thì phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế tự xác định có mức doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống thì người nộp thuế chỉ cần thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

(Ảnh minh họa)

Trường hợp người nộp thuế tự xác định có tổng doanh thu năm trên 1 tỷ đồng sẽ kê khai theo tháng, quý hoặc năm.

Đối với thuế GTGT, cá nhân có doanh thu năm từ 50 tỷ đồng trở xuống thực hiện kê khai, nộp thuế theo quý; trường hợp doanh thu năm trên 50 tỷ đồng thực hiện kê khai, nộp thuế theo tháng. Thuế GTGT được tính trực tiếp trên doanh thu, bằng tỷ lệ phần trăm nhân với doanh thu.

Đối với thuế TNCN, trường hợp doanh thu trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng, cá nhân được áp dụng phương pháp tính thuế bằng thuế suất nhân với doanh thu tính thuế và thực hiện kê khai, nộp thuế theo quý, cùng thời hạn kê khai, nộp thuế GTGT.

Trường hợp doanh thu năm trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng và cá nhân lựa chọn phương pháp tính thuế trên thu nhập tính thuế (doanh thu trừ chi phí) nhân với thuế suất, hoặc trường hợp doanh thu năm trên 3 tỷ đồng, cá nhân thực hiện khai tạm nộp thuế TNCN theo tháng hoặc quý trên cùng hồ sơ khai thuế GTGT. Số thuế TNCN tạm nộp bằng thuế suất nhân với doanh thu tính thuế của tháng hoặc quý.

Cá nhân có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng và lựa chọn phương pháp tính thuế TNCN trên thu nhập tính thuế nhân với thuế suất, hoặc có tổng doanh thu năm trên 3 tỷ đồng, phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Khi quyết toán thuế, cá nhân cần tổng hợp toàn bộ doanh thu từ hoạt động kinh doanh, bao gồm cả tiền hoa hồng nhận được trong năm, để thực hiện theo quy định pháp luật.