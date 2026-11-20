Đại diện NXBGDVN trao biển tặng sách cho lãnh đạo Nhà trường

Trường Thiếu sinh quân miền Nam được thành lập theo Quyết định số 444/QĐ-BQP ngày 27.1.2026 của Bộ Quốc phòng. Đây là mô hình trường học đặc thù nằm trong hệ thống giáo dục quốc phòng và giáo dục quốc dân, giữ vai trò truyền thụ kiến thức văn hóa, rèn luyện phẩm chất chính trị, quân sự, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, kỷ luật, đạo đức, thể chất và kỹ năng sống cho thế hệ trẻ.

Hằng năm, Nhà trường tuyển sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách và gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Nhà trường trao thư cảm ơn tới NXBGDVN

Hoạt động trao tặng sách thể hiện sự quan tâm, đồng hành của NXBGDVN đối với công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho đất nước và Quân đội.

NXBGDVN kỳ vọng nguồn học liệu này sẽ là công cụ hỗ trợ thiết thực cho thầy cô trong đổi mới phương pháp giảng dạy và mở rộng tư liệu chuyên môn, đồng thời mở ra những cánh cửa tri thức mới, nuôi dưỡng tinh thần tự học, tìm tòi và khám phá cho các em học sinh.

Nhà trường cho biết, đây chính là nguồn động viên quý báu, góp phần tiếp thêm động lực để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Nam nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng Nhà trường chính quy, mẫu mực và ngày càng phát triển.

Đại diện NXBGDVN chụp hình lưu niệm cùng các giáo viên Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Nam