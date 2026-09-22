Tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân ung thư

Bài hát “Chúc mừng sinh nhật” vang lên giữa hội trường. Trên sân khấu, chiếc bánh sinh nhật đã được chuẩn bị, những ngọn nến được thắp sáng. Phía dưới, những người bệnh có ngày sinh trong tháng cùng hướng mắt lên sân khấu, vỗ tay và mỉm cười. Chỉ ít phút trước, câu chuyện của họ có thể vẫn là kết quả xét nghiệm, lịch truyền thuốc, lịch xạ trị hay những ngày nằm viện phía trước. Nhưng trong buổi chiều hôm ấy, họ được gọi tên bởi một lý do khác: Hôm nay là sinh nhật của mình.

Có người đã nhiều năm không tổ chức sinh nhật. Có người đi viện lâu ngày đến mức gần như quên mất ngày đặc biệt ấy. Và cũng có người không nghĩ rằng giữa bệnh viện, mình lại được đón tuổi mới cùng nhiều người đến vậy. “Tôi cứ nghĩ vào viện thì chỉ có khám và điều trị, không ngờ mọi người còn nhớ và tổ chức sinh nhật cho chúng tôi. Được nhận bánh, quà và những lời chúc của mọi người, tôi cảm thấy rất vui và ấm áp. Những lúc như thế này giúp tôi tạm quên đi bệnh tật và có thêm tinh thần để tiếp tục điều trị”, bà N.T.T (71 tuổi, Khoa Nội Phổi-Vú) tâm sự.

“Trước đây, cuộc sống mưu sinh bận rộn khiến tôi gần như không còn nhớ đến việc tổ chức sinh nhật. Từ khi mắc bệnh, tôi mới thấy mỗi lần được đón thêm một tuổi đáng quý nhường nào”, chị H.N (44 tuổi, Khoa Nội Tổng hợp điều trị ban ngày theo yêu cầu) chia sẻ.

Chương trình “Sinh nhật yêu thương” tổ chức tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Xuất phát từ mong muốn mang đến thêm những hoạt động hỗ trợ tinh thần cho người bệnh, từ tháng 9-2025, Chương trình “Sinh nhật yêu thương” được Bệnh viện Ung bướu Hà Nội triển khai với quy mô toàn bệnh viện và duy trì định kỳ hằng tháng. Người bệnh có sinh nhật trong tháng đang điều trị tại Bệnh viện được mời cùng tham dự. Bánh sinh nhật, những ngọn nến, lời chúc, những phần quà và các hoạt động giao lưu tạo nên một không gian khác với nhịp thường ngày của Bệnh viện.

Hành trình điều trị ung thư có thể kéo dài, tác động không chỉ đến sức khỏe thể chất mà còn đến tâm lý, công việc, các mối quan hệ và đời sống gia đình của người bệnh. Bởi vậy, bên cạnh điều trị chuyên môn, các hoạt động hỗ trợ tâm lý-xã hội có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chăm sóc toàn diện.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Phương Linh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, chia sẻ: “Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là tổ chức một buổi sinh nhật hay trao những phần quà. Quan trọng hơn, chương trình tạo ra một không gian để người bệnh được gặp gỡ, sẻ chia và cảm nhận sự quan tâm trong những ngày điều trị. Khi hoạt động được duy trì đều đặn hằng tháng, chúng tôi hy vọng người bệnh sẽ có thêm những trải nghiệm tích cực và thêm động lực trên hành trình của mình”.

Tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, công tác xã hội không chỉ là kết nối những trường hợp khó khăn với nguồn lực hỗ trợ, nhân viên công tác xã hội còn tham gia tổ chức các hoạt động hỗ trợ tinh thần, kết nối người bệnh với cộng đồng và cùng nhân viên y tế góp phần tạo dựng môi trường điều trị gần gũi hơn.

Bước sang năm thứ hai, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tiếp tục duy trì chương trình định kỳ, cùng các nhà hảo tâm nối dài những cuộc gặp gỡ dành cho người bệnh. Và rồi mỗi tháng, giữa Bệnh viện, những ngọn nến lại được thắp lên để các bệnh nhân ung thư có thêm một ngày để mỉm cười, một kỷ niệm để nhớ.