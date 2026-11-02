Tiếp thêm động lực lập nghiệp, gìn giữ bản sắc người Việt tại Rennes và Vitré (Pháp)

Đại sứ Trịnh Đức Hải gặp mặt các trí thức, chuyên gia người Việt tại Rennes. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại vùng Bretagne ở phía tây Cộng hòa Pháp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải động viên bà con người Việt Nam tại hai thành phố Rennes và Vitré tích cực đóng góp cho quê hương trong giai đoạn phát triển mới và góp phần vun đắp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.

Triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong 2 ngày 31/10 và 1/11, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải dẫn đầu Đoàn công tác của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện đã tới thăm và động viên cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại 2 thành phố Rennes và Vitré thuộc vùng Bretagne ở phía tây nước Pháp.

Đây là 2 địa phương có nhiều người Việt gồm trí thức, chuyên gia, doanh nhân và sinh viên đã khẳng định vị trí trong xã hội sở tại, được chính quyền và người dân Pháp đánh giá cao.

Huy động nguồn lực trí thức, tài chính

Thủ phủ Rennes của vùng Bretagne từ lâu đã nổi tiếng là một trong những trung tâm nghiên cứu, giáo dục và công nghệ hàng đầu của nước Pháp, thu hút đông đảo trí thức, chuyên gia và sinh viên Việt Nam đến học tập, làm việc.

Tiến sĩ về trí tuệ nhân tạo (AI) Dương Quang Khánh Ngọc giới thiệu về các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Rennes. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trong cuộc làm việc với Đại sứ Trịnh Đức Hải và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, các chuyên gia và doanh nhân người Việt tại đây đã thể hiện rõ hình ảnh một thế hệ kiều bào trẻ trung, bản lĩnh, thành công bằng tri thức và gắn kết với cội nguồn.

Không chỉ khẳng định được năng lực chuyên môn tại các viện nghiên cứu, trường đại học danh tiếng hay các tập đoàn công nghệ của vùng Bretagne, nhiều trí thức tại Rennes còn mạnh dạn dấn thân sang lĩnh vực kinh doanh.

Tiêu biểu trong số đó là Tiến sĩ về trí tuệ nhân tạo (AI) Dương Quang Khánh Ngọc, Tiến sĩ khoa học máy tính Công Minh Thanh, Tiến sĩ giảng dạy tại IGR Rennes Lại Anh Ngọc, vừa đảm nhiệm công việc chuyên môn cao, vừa mở nhà hàng “Les Perles Bleues - Những viên ngọc xanh”. Hoạt động từ năm 2024, nhà hàng này không chỉ là nơi kinh doanh đơn thuần để giới thiệu đến bạn bè Pháp và quốc tế sự tinh tế trong văn hóa ẩm thực cũng như lòng hiếu khách của người Việt, mà đã trở thành điểm gặp gỡ quen thuộc của các trí thức người Việt.

Đại sứ Trịnh Đức Hải mong muốn các trí thức, chuyên gia người Việt tại Rennes tích cực vận động, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các đối tác, doanh nghiệp và tổ chức vùng Bretagne nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục-đào tạo với các địa phương trong nước. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại diện đội ngũ trí thức, chuyên gia và các nhà khoa học trẻ tại Rennes đã bày tỏ nguyện vọng sẵn sàng tham gia vào các chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của vùng Bretagne như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển; đồng thời mong muốn có thông tin cập nhật về các chính sách thu hút nguồn lực kiều bào của Nhà nước.

Trong không khí trao đổi cởi mở, Đại sứ Trịnh Đức Hải ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực vươn lên không ngừng của các chuyên gia, doanh nhân người Việt tại Rennes, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ động viên đội ngũ trí thức, chuyên gia tại Rennes tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu khoa học, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong công việc chuyên môn để khẳng định vị thế và uy tín của người Việt trên trường quốc tế.

Đại sứ Trịnh Đức Hải giới thiệu với những người bạn Pháp ở Rennes về những mục tiêu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh: “Các trí thức, chuyên gia người Việt ở Rennes cần tích cực phát huy vai trò cầu nối chuyển giao tri thức, công nghệ, huy động tài chính về đóng góp xây dựng quê hương đất nước; cũng như tiếp tục lan tỏa sâu rộng nét đẹp văn hóa, ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè Pháp và quốc tế”.

Chứng kiến không khí ấm áp, thắm tình đồng hương trong cuộc gặp gỡ giữa Đại sứ và cộng đồng kiều bào ngay tại nhà hàng, chị Élizabeth - một người dân sinh sống tại Rennes và là thực khách thân thiết của quán - hào hứng bày tỏ: “Tôi rất ấn tượng và thán phục sự thông minh, cần cù cũng như lòng hiếu khách, thân thiện của người Việt Nam. Những người bạn Việt Nam mà tôi biết tại Rennes không chỉ giỏi giang trong công việc chuyên môn mà còn tích cực giới thiệu những nét văn hóa, ẩm thực đặc sắc của quê hương. Đến đây hôm nay, tôi thấy rõ sự gắn kết của những người Việt và tôi cho rằng họ có thể đóng góp nhiều cho sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới”.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức Hội nghị quảng bá đầu tư, thương mại và du lịch tại vùng Bretagne nhằm tăng cường giới thiệu tiềm năng hợp tác với Việt Nam và mở rộng kết nối với các đối tác địa phương của Pháp. Tham dự có các doanh nghiệp ở Rennes chuyên cung cấp sản phẩm Việt Nam.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết, việc tăng cường tiếp xúc tại địa phương có ý nghĩa thiết thực, giúp các đối tác Pháp tiếp cận thông tin và tìm hiểu khả năng hợp tác phù hợp với nhu cầu của mình. Đây cũng là cơ sở để các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ trao đổi và thúc đẩy những kết nối ban đầu thành các hoạt động cụ thể.

Ông Ka-Chính, Giám đốc thương mại Công ty R' Asia Foods Sas ở Rennes, giới thiệu với Tham tán Vũ Anh Sơn, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp, về hoạt động phân phối sản phẩm nhập từ Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Việt kiều tại Vitré lập nghiệp và giữ gìn văn hóa truyền thống

Rời Rennes về với thành phố nhỏ và cổ kính Vitré, Đại sứ Trịnh Đức Hải đã đến thăm một số gia đình người Việt và lắng nghe những chia sẻ đầy xúc động của cộng đồng người Việt đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp địa phương.

Nhiều năm qua ở đây, nhờ tinh thần làm việc trách nhiệm, họ luôn nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao từ các chủ doanh nghiệp và chính quyền sở tại. Sự vươn lên trong công việc đã giúp các gia đình kiều bào nhanh chóng ổn định cuộc sống, xây dựng cơ ngơi ngày càng đẹp hơn trên đất Pháp.

Vitré là địa phương duy nhất ở Pháp có nhiều gia đình người Việt sống cạnh nhau. Niềm tự hào lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Vitré chính là sự đầu tư cho giáo dục thế hệ tương lai. Dù công việc nhà máy vất vả, các gia đình đồng hành và định hướng cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Nhiều con em kiều bào thế hệ F2, F3 tại Vitré đã đạt những thành tích học tập tốt, trúng tuyển vào các trường đại học, học viện lớn và có tiếng tại Pháp.

Đại sứ Trịnh Đức Hải và Phu nhân tới thăm gia đình ông Trần Ngọc Phác ở Vitré. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bên cạnh nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, cộng đồng tại Vitré còn là điểm sáng trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nhất dạy và học tiếng Việt. Các gia đình đều duy trì thói quen giao tiếp bằng tiếng Việt trong gia đình, đồng thời cùng nhau tổ chức các hoạt động cộng đồng như đón Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu.

Tới thăm một số gia đình, Đại sứ Trịnh Đức Hải đã dành nhiều thời gian lắng nghe những tâm tư, chia sẻ chân thành về tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống và nỗ lực giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với bạn bè Pháp và quốc tế.

Đại sứ Trịnh Đức Hải và Phu nhân tới thăm gia đình anh Cường-chị Phương, hiện có cơ ngơi khang trang sau nhiều năm lao động tại Pháp, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại sứ mong muốn kiều bào tại Vitré tiếp tục thắt chặt hơn nữa tinh thần tương thân tương ái, coi sự gắn kết đồng hương là sức mạnh cốt lõi để cùng nhau làm ăn phát triển, hỗ trợ các thành viên mới hòa nhập; đồng thời mong muốn bà con học hỏi công nghệ, kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến của Pháp để thúc đẩy các dự án hợp tác với Việt Nam.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp luôn là "mái nhà chung" ấm áp, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và bảo hộ quyền lợi chính đáng cho toàn thể kiều bào tại Vitré nói riêng và vùng Bretagne nói chung.

Đại sứ Trịnh Đức Hải gặp gỡ Việt kiều tại Vitré. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Với kiều bào ở cả Rennes và Vitré, Đại sứ Trịnh Đức Hải gợi mở cộng đồng cần phát huy thế mạnh trí thức và uy tín sở tại để đẩy mạnh các hoạt động kết nối, thu hút sự ủng hộ, quan tâm đầu tư của các đối tác Pháp vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của vùng Bretagne như nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, giáo dục và công nghệ thông tin.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng hoạt động cộng đồng trong thời gian tới, mong muốn kiều bào ở đây tích cực đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh đất nước và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Pháp.