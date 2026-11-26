Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ 11. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thông điệp “Khiếm thị có thể làm hạn chế đôi mắt, nhưng không thể giới hạn trí tuệ, tâm hồn, khát vọng sống có ích và đóng góp giá trị của mỗi người cho cộng đồng, xã hội” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ XI ngày 25/11 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật, đồng thời khẳng định người khiếm thị vẫn có thể học tập, lao động, phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người khiếm thị vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng, phát huy năng lực và sống có ích.

Mở rộng cơ hội việc làm trong thời đại số

Anh Nguyễn Trung Thái, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (Hội Người mù thành phố Hà Nội) bày tỏ niềm tự hào, vinh dự và xúc động khi được tham dự buổi gặp mặt với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Anh cho rằng, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với người khiếm thị - một trong những nhóm yếu thế trong xã hội là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để người khiếm thị nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Điều khiến anh Nguyễn Trung Thái ấn tượng sâu sắc tại buổi gặp mặt là sự thân thiện, cởi mở, những tình cảm gần gũi mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho các đại biểu. Tại buổi gặp mặt, Hội Người mù Việt Nam đã báo cáo nhiều nội dung liên quan đến hoạt động tổ chức Hội, đồng thời nêu một số kiến nghị về tổ chức, hoạt động của các cấp Hội cũng như công tác đào tạo, giáo dục nghề nghiệp cho người khiếm thị, những khó khăn, vướng mắc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chia sẻ và chỉ đạo các bộ, ban, ngành liên quan quan tâm hơn đến những hoạt động dành cho người khiếm thị. Đặc biệt, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp đến thăm hỏi, bắt tay và gửi lời chúc tới từng đại biểu đã để lại trong anh nhiều xúc động.

Đề cập đến thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Khiếm thị có thể làm hạn chế đôi mắt, nhưng không thể giới hạn trí tuệ, tâm hồn, khát vọng sống có ích và đóng góp giá trị của mỗi người cho cộng đồng, xã hội”, anh Nguyễn Trung Thái cho rằng đây không chỉ là phương châm đối với bản thân anh mà còn là nguồn khích lệ đối với cộng đồng người khiếm thị. Thông điệp thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật; khẳng định dù không thể nhìn bằng đôi mắt, người khiếm thị vẫn có thể học tập, lao động, phát triển bản thân.

Theo anh Nguyễn Trung Thái, để hỗ trợ người khiếm thị có việc làm ổn định, một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay là cần có nguồn kinh phí dành cho đào tạo nghề, tạo sinh kế. Hiện nay, các ngành nghề được đào tạo cho người khiếm thị còn hạn chế, chủ yếu tập trung vào nghề tẩm quất. Trong khi đó, cùng với quá trình chuyển đổi số của đất nước, người khiếm thị đã từng bước ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh và phát triển các nền tảng trên mạng xã hội.

Từ thực tế này, anh mong muốn Đảng, Nhà nước cần tiếp tục quan tâm, xây dựng những chính sách hỗ trợ phù hợp, trong đó có các chính sách riêng nhằm tạo điều kiện để người khiếm thị tiếp cận, tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số, qua đó mở rộng cơ hội việc làm, phát huy năng lực và nâng cao khả năng tự chủ trong cuộc sống.

Để người khiếm thị tham gia các hoạt động và thể hiện tiếng nói của mình

Chị Nguyễn Bảo Trân, Chủ tịch Hội Người mù thành phố Đồng Nai chia sẻ, trong bối cảnh đất nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện sắp xếp, hợp nhất các tỉnh, thành phố, những ý kiến chỉ đạo cùng sự chia sẻ, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiếp thêm niềm tin, động lực để người khuyết tật nỗ lực vươn lên, hòa nhập cộng đồng. Chị cảm nhận sâu sắc tình cảm, sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho những người yếu thế; đồng thời chia sẻ, mỗi người khuyết tật cần nỗ lực hơn nữa, phát huy tối đa khả năng của bản thân để không phụ sự tin tưởng, kỳ vọng đó.

Chị Bảo Trân bày tỏ tâm đắc nhất với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc mở rộng cơ hội học tập, tiếp cận tri thức và phát huy những tiến bộ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị trợ giúp phù hợp và hỗ trợ hội viên nâng cao kỹ năng số. Đây là hướng đi cần thiết, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số hiện nay, đồng thời cũng là lĩnh vực mà bản thân và các hội viên đang nỗ lực học tập, tiếp cận để thích ứng với những thay đổi của thời đại.

Thông tin về hoạt động của Hội Người mù tại địa phương, chị Nguyễn Bảo Trân cho biết, sau khi hợp nhất, Hội Người mù thành phố Đồng Nai hiện có hơn 1.600 hội viên, trong đó có một bộ phận là người dân tộc thiểu số sinh sống tại khu vực biên giới. Khó khăn lớn nhất hiện nay là địa bàn hoạt động rộng, gây trở ngại cho việc tiếp cận, nắm bắt tình hình và hỗ trợ hội viên, đặc biệt là hội viên người dân tộc thiểu số ở những khu vực xa trung tâm. Bù lại, Hội nhận được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương thông qua các chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế và an sinh xã hội dành cho người khiếm thị.

Từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, chị Nguyễn Bảo Trân mong muốn các cấp, ngành tiếp tục tạo điều kiện triển khai hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới, trong đó chú trọng trao quyền để người khiếm thị được tham gia, chủ động thực hiện các hoạt động và thể hiện tiếng nói của mình, thay vì chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận các chính sách hỗ trợ.

Chị mong muốn nhiều chính sách được thông qua tại Đại hội lần thứ XI được cụ thể hóa trong thực tiễn, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong hoạt động của các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, chị kỳ vọng các hội cấp xã, phường được thành lập với đầy đủ các tiêu chuẩn theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện để người khiếm thị có nơi sinh hoạt, học tập, giao lưu. Tổ chức Hội chính là mái nhà chung, ở đó người khiếm thị được hỗ trợ, trang bị kiến thức, kỹ năng và có thêm cơ hội vượt qua những rào cản để tự tin hòa nhập cộng đồng.

Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực vươn lên của mỗi cá nhân, người khiếm thị đang từng bước khẳng định khả năng, vị trí và vai trò trong đời sống xã hội. Mở rộng cơ hội học tập, đào tạo nghề, tiếp cận công nghệ và tạo việc làm cho người khiếm thị sẽ giúp họ tự tin, tự chủ cuộc sống, góp phần phát huy nguồn lực con người, lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng xã hội bình đẳng, không để ai bị bỏ lại phía sau.