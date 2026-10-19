Tiếp thêm động lực dạy tốt, học tốt

Nhớ lại không khí phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới, thầy trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bum Nưa đón niềm vui khi công trình trường học mới chính thức được khánh thành, đưa vào sử dụng. Những dãy phòng học khang trang từ phòng chức năng, khu nội trú, thư viện, nhà đa năng, đến nhà ăn, bể bơi và sân thể thao được đầu tư đồng bộ, mở ra không gian học tập, rèn luyện thuận lợi hơn cho thầy và trò. Cán bộ, giáo viên và học sinh vui mừng bước vào ngôi trường mới khang trang, to đẹp với đầy đủ tiện nghi học tập.

Thầy giáo Phan Thanh Hội - Hiệu trưởng nhà trường vui mừng cho biết, năm học 2026-2027, trường tuyển sinh đủ 1.050 học sinh ở 30 lớp, đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó, 866 học sinh ở nội trú và 184 học sinh bán trú buổi trưa; học sinh dân tộc thiểu số chiếm 99,4% tổng số học sinh. Quy mô học sinh lớn, thành phần dân tộc đa dạng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, tổ chức dạy học, chăm sóc và giáo dục học sinh.

Điểm mới là các lớp học được trang bị bảng tương tác thông minh; hệ thống Internet, Wifi được kết nối tại các phòng học. Phòng máy tính, phòng ngoại ngữ, phòng thí nghiệm cùng các điều kiện về hệ thống chiếu sáng, quạt điện, nước sạch… được đầu tư bài bản, tạo môi trường học tập và sinh hoạt thuận tiện hơn.

Với giáo viên, thiết bị hiện đại hỗ trợ thiết kế bài giảng trực quan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức các hoạt động học tập linh hoạt. Không gian sinh hoạt được cải thiện cũng góp phần tạo cho học sinh tâm lý yên tâm hơn, từng bước thích nghi với cuộc sống tập thể, hình thành thói quen tự giác và nền nếp học tập.

Các phong trào như: “Tuần học tốt”, “Tiết học tốt”, “Đôi bạn cùng tiến” được nhà trường quan tâm triển khai nhằm tạo không khí thi đua trong từng lớp học, khuyến khích học sinh giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Bên cạnh đó, trường chú trọng rèn kỹ năng tự học, phát triển khả năng sáng tạo và hình thành thói quen đọc sách thông qua các hoạt động như: ngày hội đọc sách, câu lạc bộ học thuật, hoạt động trải nghiệm và nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Nhà trường phân công giáo viên chủ nhiệm phối hợp với ban cán sự lớp theo dõi nền nếp, ý thức học tập hằng ngày của các em. “Thời gian tới, việc khai thác hiệu quả các phòng chức năng, thư viện, phòng máy tính sẽ được gắn với kế hoạch dạy học và hoạt động trải nghiệm cụ thể. Đồng thời, chú trọng phụ đạo học sinh còn hạn chế về kiến thức, bồi dưỡng học sinh có năng lực, tăng cường hỗ trợ những em chưa thành thạo tiếng Việt hoặc còn bỡ ngỡ khi mới vào trường” - thầy giáo Phan Thanh Hội cho biết thêm.

Học sinh của trường thuộc nhiều dân tộc khác nhau, khả năng tiếp cận kiến thức không đồng đều. Một số em còn hạn chế về tiếng Việt, rụt rè khi giao tiếp, nhớ nhà hoặc chưa quen với nền nếp sinh hoạt nội trú. Vì vậy, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và cán bộ, giáo viên phụ trách quản lý học sinh nội trú để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ các em khi gặp khó khăn. Với những học sinh có dấu hiệu sa sút trong học tập hoặc thiếu tự tin, thầy cô quan tâm, động viên và xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể, giúp các em tiến bộ hơn.

Ngôi trường mới đã mở ra nhiều cơ hội mới, nhưng nâng cao chất lượng giáo dục vẫn cần sự nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy và trò. Với sự cố gắng của mỗi cá nhân, tin rằng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bum Nưa sẽ phát huy tối đa hiệu quả công trình được đầu tư, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.