Tiếp thêm động lực cho võ sĩ Taekwondo Thủ đô trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc

Quyết tâm vượt khó, tinh gọn đội hình

Báo cáo trước Thường trực Liên đoàn, Trưởng Bộ môn Taekwondo Hà Nội Hồ Anh Tuấn cho biết, môn Taekwondo trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 30-11 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó các nội dung chính thức khởi tranh từ ngày 24-11. Tham dự ngày hội thể thao lớn nhất cả nước kỳ này, Đội tuyển Taekwondo Hà Nội lên đường với đoàn quân gồm 28 thành viên (6 huấn luyện viên và 22 vận động viên), đăng ký tranh tài ở 16/24 nội dung thi đấu theo đúng quy định điều lệ.

Đáng chú ý, các võ sĩ Hà Nội sẽ xuất trận ở 6 hạng cân đối kháng cá nhân nam, 6 hạng cân đối kháng cá nhân nữ, cùng các nội dung thế mạnh như quyền cá nhân nam, quyền đồng đội nam, đôi nam - nữ và đối kháng đồng đội hỗn hợp (2 nam, 2 nữ). Mục tiêu mà thầy trò bộ môn đặt ra là phấn đấu giành từ 2 đến 3 Huy chương vàng.

Chia sẻ về quá trình tập huấn, Trưởng Bộ môn Taekwondo Hà Nội Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh, để chuẩn bị cho kỳ Đại hội có ý nghĩa đặc biệt then chốt này, từ đầu năm đến nay, toàn đội đã trải qua nhiều đợt tập huấn chuyên môn, thi đấu cọ xát và sàng lọc lực lượng kỹ lưỡng. Đáng chú ý, từ đầu tháng 10, các võ sĩ đã thực hiện chế độ tập trung cấm trại nghiêm ngặt, rèn luyện thể lực và hoàn thiện chiến thuật với tinh thần tập trung cao độ.

Liên đoàn Taekwondo Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ, động viên đội tuyển Taekwondo Hà Nội trước thềm Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, kỳ Đại hội này cũng đặt ra những thách thức chưa từng có đối với thể thao Hà Nội nói chung và Taekwondo nói riêng. Điều lệ năm nay siết chặt quy định mỗi vận động viên chỉ được đăng ký duy nhất 1 nội dung, không còn cơ chế một võ sĩ xuất sắc thi đấu nhiều hạng cân hay "gánh" cả đối kháng cá nhân lẫn đồng đội như trước.

Cùng với đó, việc sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính ở nhiều địa phương đã tạo ra những đơn vị có nguồn lực vận động viên dồi dào, tăng tính cạnh tranh khốc liệt. Ngoài ra, một số trụ cột phải tập trung dài hạn theo lịch đội tuyển quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh khiến Ban huấn luyện phải tính toán từng phương án nhân sự tối ưu nhất.

Tự tin, bản lĩnh để giữ vững vị thế

Phát biểu căn dặn và truyền lửa cho đội tuyển, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Taekwondo là môn thể thao mang tính nghệ thuật - thể chất đặc thù, kết tinh giữa năng khiếu và mồ hôi rèn luyện kiên trì. Ở đấu trường đỉnh cao, trình độ chuyên môn của các võ sĩ vào chung kết gần như ngang nhau, khoảng cách giữa người về nhất và về nhì chỉ chênh nhau một chút rất nhỏ. Lúc ấy, yếu tố quyết định tấm Huy chương vàng chính là bản lĩnh tâm lý, ý chí sắt đá và sự tự tin tuyệt đối vào bản thân mình".

Thường trực Liên đoàn Taekwondo Hà Nội cam kết đồng hành hỗ trợ đội tuyển Taekwondo Hà Nội trong hành trình thi đấu tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, lãnh đạo Liên đoàn cũng yêu cầu toàn đoàn phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật của đội cũng như Ban Tổ chức, nêu cao văn hóa ứng xử văn minh của người Hà Nội và tinh thần thượng võ.

Đại diện cho 22 vận động viên Đội tuyển Hà Nội tham dự ngày hội lớn, võ sĩ kỳ cựu Lâm Thị Hà Thanh xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, đồng hành sát sao của lãnh đạo Liên đoàn và Ban huấn luyện. Thay mặt toàn thể vận động viên, Phương Thanh xin hứa sẽ giữ vững ý chí kiên cường, nỗ lực thi đấu thăng hoa và trung thực để đem về thành tích cao nhất, giữ vững màu cờ sắc áo và vị thế thể thao đỉnh cao của Thủ đô văn hiến.

Nhằm tạo thêm động lực thi đấu bứt phá, tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên đoàn Nguyễn Mạnh Hùng cùng Thường trực Liên đoàn đã trao tặng phần quà động viên tinh thần trị giá 10 triệu đồng cho Ban huấn luyện và các vận động viên. Đặc biệt, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội tuyên bố cam kết: Liên đoàn sẽ thưởng nóng trực tiếp ngay tại sàn đấu 10 triệu đồng cho mỗi tấm Huy chương vàng mà các vận động viên đoạt được tại Đại hội lần này. Đây là nguồn kinh phí xã hội hóa riêng của Liên đoàn nhằm khích lệ tức thì tinh thần thi đấu của các vận động viên.