Cùng dự tiệc chiêu đãi có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tiệc chiêu đãi

Trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, phát biểu tại tiệc chiêu đãi, thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn một lần nữa nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào sang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng, thiết thực và hiệu quả hơn giữa hai Quốc hội; đồng thời tiếp thêm động lực cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội cho biết đã có cuộc hội đàm thành công tốt đẹp với đồng chí Sonexay Siphandone trên tinh thần thẳng thắn, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên đã rà soát toàn diện các nội dung hợp tác và thống nhất được nhiều phương hướng mang tính chiến lược. Quốc hội hai nước đánh giá cao những kết quả thực chất trong phối hợp giám sát thực hiện các hiệp định song phương, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thúc đẩy thương mại, đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân

"Kết quả hội đàm sáng nay một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị cao của Quốc hội hai nước trong việc đưa quan hệ hợp tác nghị viện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nêu rõ, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam luôn tự hào và trân trọng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp bằng tình đoàn kết thủy chung, sự hy sinh và những tình nghĩa sâu nặng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân

Với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, tình cảm gắn bó keo sơn và quyết tâm của lãnh đạo cùng Nhân dân hai nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, cùng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone bày tỏ vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào sang thăm chính thức Việt Nam, mang những tình cảm hữu nghị, đoàn kết gắn bó và tình đồng chí, anh em của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào tới Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone nêu rõ, trên nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược, quan hệ Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo tiền bối không ngừng vun đắp, nâng niu và phát triển, đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại tiệc chiêu đãi

Nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone bày tỏ vô cùng vui mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện và đáng tự hào mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình và mạnh mẽ, đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc Việt Nam tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước phát triển theo mục tiêu đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone khẳng định, dù tình hình khu vực và thế giới có những diễn biến như thế nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ luôn làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em bảo vệ, gìn giữ và tăng cường tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - tài sản chung vô giá, di sản thiêng liêng của hai dân tộc, cần được các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục gìn giữ, vun đắp, trường tồn theo thời gian.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tiễn Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone rời nhà Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tiễn Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone rời nhà Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone chụp ảnh lưu niệm

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, tình đồng chí, anh em và sự gắn bó thân thiết, hai Chủ tịch Quốc hội cùng đại biểu hai nước cùng chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; chúc Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Lào tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; chúc tình hữu nghị và sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng bền chặt, phát triển hiệu quả.