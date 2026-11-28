Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà Liên phối hợp Mặt trận xã tặng giống heo đen bản địa cho các hộ đồng bào dân tộc Co trên địa bàn. Ảnh: CVĐC

Hỗ trợ sinh kế phù hợp

Qua quá trình khảo sát thực tế nhu cầu của hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai mô hình “Nuôi heo đen sinh sản” tại xã Khâm Đức và tặng 20 con heo đen nái cho 5 hộ. Bên cạnh đó, hội tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh cho người dân. Mô hình trên giúp các hộ có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi phù hợp, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Bà Hồ Thị Mận, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khâm Đức cho biết, việc tăng cường nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của hội viên là cơ sở để hội lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp. Thời gian qua, hội duy trì mô hình “Ngôi nhà xanh” và vận động xã hội hóa để chăm lo các trường hợp khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, hội tặng 484 suất quà cho hội viên với tổng trị giá hơn 152 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế cho 6 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo với kinh phí trên 9,4 triệu đồng. Đặc biệt, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, đơn vị hỗ trợ 40 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, mức 10 triệu đồng mỗi hộ.

Tại xã Trà Liên, việc hỗ trợ sinh kế được triển khai gắn với điều kiện sản xuất và nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà Liên vừa phối hợp Mặt trận xã tặng giống heo đen bản địa cho 10 hộ đồng bào dân tộc Co tại các thôn Tak Nú, Làng Gạch, Tak Kót và Tak Ngưi.

Mỗi hộ được nhận 4 con heo giống cùng 75kg thức ăn chăn nuôi, với tổng kinh phí 232 triệu đồng. Bên cạnh đó, địa phương còn hỗ trợ xây dựng, mở rộng chuồng trại, tạo điều kiện chăm sóc vật nuôi thuận lợi.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà Liên, địa phương vẫn còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo, đời sống hội viên khó khăn. Vì vậy, hội xác định hỗ trợ sinh kế phù hợp là một trong những giải pháp quan trọng để phụ nữ có điều kiện tự lực phát triển kinh tế.

Trước đó, hội tặng 250 con gà giống cho 5 hộ hội viên khó khăn, tổng trị giá 12,5 triệu đồng. Cùng với đó, các hộ còn được hỗ trợ thức ăn, thuốc thú y và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Đặc biệt, cán bộ hội thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt quá trình chăn nuôi, qua đó kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, nâng cao khả năng duy trì và phát triển các mô hình sinh kế.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà My hỗ trợ xây dựng 5 công trình nhà vệ sinh cho hội viên tại thôn Trung Thị. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng mạng lưới đồng hành

Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ còn chú trọng cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên miền núi. Tại xã Trà My, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai nhiều hoạt động gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, trong đó tập trung hỗ trợ hội viên hoàn thiện các tiêu chí về “3 sạch”.

Mới đây, hội hỗ trợ xây dựng 5 công trình nhà vệ sinh cho các hội viên khó khăn tại thôn Trung Thị. Các công trình đã đưa vào sử dụng góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe gia đình và giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Bà Võ Thị Hồng Quế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà My, chia sẻ, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng. Hội cũng đặt mục tiêu hằng năm huy động nguồn lực xây mới ít nhất 10 công trình vệ sinh cho hội viên nghèo.

Ở phạm vi toàn thành phố, hoạt động kết nghĩa giữa các cơ sở hội vùng đồng bằng với địa phương miền núi, biên giới đang trở thành kênh kết nối nguồn lực thiết thực. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, hiện có 50 cơ sở hội vùng đồng bằng tổ chức kết nghĩa với 33 xã khu vực biên giới, miền núi và hải đảo.

Qua chương trình phối hợp, các đơn vị tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy chuyển đổi số, tuyên truyền bình đẳng giới và triển khai các hoạt động chăm lo hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mạng lưới kết nghĩa đã hỗ trợ 54 mô hình sinh kế, xây dựng 7 mái ấm tình thương, 5 công trình vệ sinh; nhận đỡ đầu 14 trẻ mồ côi và trao tặng hơn 600 suất học bổng, dụng cụ học tập.

Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, thời gian tới, hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng nguồn lực về cơ sở, ưu tiên những địa bàn và hội viên khó khăn; tạo điều kiện để phụ nữ ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển miền núi.