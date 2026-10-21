Tiếp thêm động lực cho người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng

Phòng Giao dịch Duy Xuyên giải ngân vốn vay ưu đãi, giúp bà K. đầu tư sinh kế cho con trai út.

Tái hòa nhập cộng đồng là hành trình không ít khó khăn đối với người sau cai nghiện ma túy. Bên cạnh quyết tâm thay đổi của bản thân, họ cần sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và những chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp tạo việc làm, ổn định cuộc sống và hạn chế nguy cơ tái nghiện. Một trong những chính sách đó là Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người sau cai nghiện ma túy và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy, có hiệu lực từ ngày 1-5-2026.

Theo ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng, chính sách này mở thêm cơ hội để người sau cai nghiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và từng bước ổn định cuộc sống. Không chỉ hỗ trợ về tài chính, chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phòng ngừa tái nghiện và xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh.

Ngay sau khi chính sách được ban hành, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể và lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định đến người dân. Qua đó, giúp người sau cai nghiện nắm rõ đối tượng, điều kiện thụ hưởng và thủ tục tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Tại xã Duy Xuyên, thông qua công tác tuyên truyền của Phòng Giao dịch Duy Xuyên thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng, cùng các hội, đoàn thể và lực lượng Công an địa phương, gia đình bà N.T.K. biết đến chính sách và chủ động làm thủ tục vay vốn để hỗ trợ người con trai út đã cai nghiện ma túy thành công phát triển sinh kế. Tháng 9-2026, gia đình bà K. được giải ngân khoản vay 50 triệu đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Với gia đình, đây là nguồn lực thiết thực giúp người con có điều kiện bắt đầu công việc mới, từng bước tạo thu nhập và ổn định cuộc sống. “Từ nguồn vốn này, gia đình kỳ vọng con trai có thể đầu tư kinh doanh, từng bước tạo thu nhập, ổn định cuộc sống và chủ động hơn trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng”, bà K. chia sẻ.

Đằng sau khoản vay là cơ hội để người sau cai nghiện tự tin bắt đầu lại. Khi có công việc phù hợp, thu nhập ổn định và sự động viên từ gia đình, cộng đồng, họ có thêm động lực vượt qua mặc cảm, xây dựng lại các mối quan hệ xã hội và từng bước khẳng định giá trị bản thân.

Ông Nguyễn Bá Tùng, Giám đốc Phòng Giao dịch Duy Xuyên, cho biết theo quy định, người sau cai nghiện ma túy có thể vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với mức tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, thời hạn vay lên đến 10 năm và được hưởng lãi suất ưu đãi. Việc đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng không chỉ giúp người vay có điều kiện phát triển kinh tế mà còn góp phần giải quyết một trong những khó khăn lớn nhất sau cai nghiện là tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập và duy trì cuộc sống ổn định. Một công việc phù hợp giúp người sau cai nghiện phát huy khả năng lao động, củng cố niềm tin của gia đình và cộng đồng, đồng thời hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Để chính sách phát huy hiệu quả, bên cạnh việc bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, công tác tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục và đồng hành với người vay trong quá trình sử dụng vốn cũng cần được chú trọng. Sự phối hợp giữa ngân hàng, chính quyền, lực lượng Công an, các tổ chức đoàn thể và gia đình sẽ góp phần giúp người sau cai nghiện sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển sinh kế bền vững. Nguồn vốn tín dụng chính sách vì thế không chỉ có ý nghĩa ở số tiền được giải ngân, mà còn ở cơ hội làm lại cuộc đời mà chính sách mang đến. Khi được tiếp sức đúng lúc, người sau cai nghiện có thêm điều kiện vươn lên bằng sức lao động của mình, từng bước ổn định cuộc sống, lấy lại niềm tin và trở thành thành viên có ích của cộng đồng.