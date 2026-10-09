Tiếp thêm động lực cho đồng bào Khmer nỗ lực vươn lên

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều tặng quà cho Hòa thượng Dương Quân, Trụ trì chùa Prek Chrou (Chùa Xiêm Cán, phường Hiệp Thành) nhân lễ Sene Dolta.

Tại buổi thăm, chúc mừng tại chùa Đơm Pôn (chùa Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) và chùa Prêk Chrou (chùa Xiêm Cán, phường Hiệp Thành) ngày 9/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều đã gửi lời chúc đến các vị sư sãi, Ban Quản trị các chùa cùng toàn thể đồng bào Khmer; đồng thời tin tưởng đồng bào Khmer Cà Mau sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất, cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được tỉnh đặc biệt chú trọng. Nhờ sự đồng lòng của toàn quân và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội của Cà Mau tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều tặng quà cho Đại đức Thạch Thương, Trụ trì chùa Đơm Pôn (chùa Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch) nhân dịp lễ Sene Dolta.

Chung tay cùng chính quyền, đồng bào Khmer tại các phum, sóc ở Cà Mau không ngừng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao thu nhập, tích cực giữ gìn bản sắc văn hóa. Tại xã Hưng Hội, chính quyền và các đoàn thể đã chủ động hỗ trợ người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để chuyển đổi mô hình sản xuất.

Ông Ký Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Hội cho biết, nhờ sự đồng hành kịp thời từ các cấp, bà con đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và dịch vụ. Đến nay, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều tặng quà các vị sư sãi tại chùa Prek Chrou (Chùa Xiêm Cán, phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) nhân lễ Sen Đôn-ta.

Là hộ thụ hưởng nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ông Thạch Ếch (ngụ ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội) chia sẻ: “Gia đình tôi đã đầu tư mua vỏ lãi để đưa, đón khách du lịch tham quan. Nhờ có nguồn thu nhập ổn định, gia đình có điều kiện sửa sang nhà cửa và mở rộng kinh doanh”.

Còn ông Danh Sen, thành viên Ban quản trị chùa Đơm Pôn nhấn mạnh, chung tay cùng cấp chính quyền địa phương, bản thân và các thành viên trong bổn tự luôn phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng phum, sóc ngày càng phát triển. Thông qua các dịp lễ, Tết tại chùa, các thành viên tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến bà con phật tử; cập nhật các thông tin thời sự về đời sống kinh tế để bà con được biết và làm theo, xứng đáng trở thành các công dân tốt, gương mẫu tại địa phương.

Bà Đỗ Ái Lanh, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, trao quà đến các hộ gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp lễ Sene Dolta 2026.

Hòa thượng Dương Quân, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, Trụ trì chùa Prêk Chrou nhấn mạnh rằng, trong thời gian qua, tỉnh Cà Mau luôn dành sự quan tâm đối với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. Đồng bào dân tộc Khmer tại các phum, sóc không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, chấp hành các quy định, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Đoàn công tác Tỉnh ủy Cà Mau thăm và chúc mừng sư sãi tại chùa Prek Chrou (Chùa Xiêm Cán, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau).

Về công tác triển khai chính sách, ông Lương Văn Pho, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau cho biết, nhân dịp lễ Sene Dolta, Sở phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Đối với các hộ khó khăn, thiếu sinh kế hay nhà ở, ngành chức năng tiếp tục rà soát nhu cầu để tham mưu thực hiện chính sách an sinh xã hội kịp thời, không chỉ trong dịp lễ, Tết.