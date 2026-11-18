Nhờ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Techcombank, Công ty TNHH Công nghệ Yến Phương đã chủ động nguồn tài chính trong kinh doanh, dự trữ hàng hóa và thực hiện các hợp đồng thương mại dịp cuối năm.

Chủ động nguồn vốn, nắm bắt cơ hội kinh doanh

Đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, áp lực tài chính cuối năm không chỉ xuất phát từ nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh mà còn do chênh lệch giữa thời điểm thanh toán cho nhà cung cấp và thời điểm thu hồi công nợ.

Khi các hợp đồng được triển khai gối đầu, doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng thiếu vốn lưu động dù đã có đơn hàng và doanh thu dự kiến.

Công ty TNHH Công nghệ Yến Phương là một trường hợp điển hình. Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị máy tính, văn phòng thông qua đấu thầu, doanh nghiệp thường phải tạm ứng hoặc thanh toán toàn bộ giá trị hàng hóa cho nhà cung cấp trước khi nhận hàng. Trong khi đó, tiền thanh toán từ chủ đầu tư chỉ được thu hồi theo tiến độ và điều kiện của từng hợp đồng.

Chị Nông Thị Hà, đại diện Công ty, cho biết: Năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp đạt 4 tỷ đồng. Năm 2026, Công ty mở rộng quy mô, dự kiến doanh thu đạt 10 tỷ đồng. Riêng quý IV, doanh nghiệp đang tham gia 4 gói thầu với tổng trị giá 3 tỷ đồng. Khối lượng hợp đồng tăng khiến nhu cầu vốn để đặt hàng, thanh toán cho đối tác trở nên cấp thiết, nhất là khi các khoản phải thu từ những hợp đồng trước chưa được thanh toán.

Để chủ động nguồn lực tài chính, Công ty đã hoàn tất thủ tục vay 2 tỷ đồng tại Techcombank. Ngân hàng đã cấp hạn mức tín dụng dựa trên kế hoạch kinh doanh trong năm tài chính, giúp Công ty linh hoạt hơn khi phát sinh nhu cầu thanh toán theo tiến độ hợp đồng.

Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Techcombank Thái Nguyên.

Việc tiếp cận vốn theo hạn mức tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động kế hoạch mua hàng, không phải thực hiện lại quy trình đề nghị cấp tín dụng cho từng nhu cầu phát sinh. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn vẫn phụ thuộc lớn vào tiến độ thu hồi công nợ và khả năng cân đối dòng tiền.

Chị Nông Thị Hà cho biết thêm: Doanh nghiệp chủ động trích lập quỹ dự phòng rủi ro hằng năm để ứng phó với trường hợp bên mua chậm hoặc không thanh toán, đồng thời duy trì trao đổi với ngân hàng khi phát sinh khó khăn tài chính. Đây là giải pháp cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ thiếu hụt thanh khoản dẫn đến nợ quá hạn.

Nắm bắt nhu cầu, đáp ứng tín dụng

Thực tế từ doanh nghiệp cho thấy, nhu cầu vốn cuối năm không đơn thuần là tăng quy mô vay mà còn đòi hỏi sự phù hợp giữa hạn mức, thời hạn tín dụng và chu kỳ kinh doanh. Bởi vậy, việc chủ động tiếp cận khách hàng, nắm bắt nhu cầu và thiết kế giải pháp tài chính phù hợp đang được các ngân hàng chú trọng.

Ông Nguyễn Đức Tùng, Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp, Techcombank Thái Nguyên, cho biết: Ngân hàng chủ động tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng thay vì chỉ chờ doanh nghiệp đến đề nghị vay vốn. Việc khai thác dữ liệu lớn, kết hợp hệ thống phân tích và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ quá trình đánh giá, phê duyệt tín dụng đối với khách hàng đủ điều kiện, qua đó rút ngắn thời gian đáp ứng nhu cầu vốn.

Đối với những doanh nghiệp chưa có đủ tài sản bảo đảm, Techcombank có giải pháp cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm trên cơ sở đánh giá khách hàng và tính khả thi của phương án kinh doanh. Ngân hàng cũng phân nhóm khách hàng theo đặc thù ngành nghề để xây dựng cấu trúc tín dụng phù hợp.

Tư vấn tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp tại Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Thái Nguyên.

Tại PGBank Chi nhánh Thái Nguyên, hoạt động cấp tín dụng được triển khai theo hướng chủ động tiếp cận doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tư vấn giải pháp tài chính và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Đến ngày 31/10/2026, Chi nhánh ghi nhận dư nợ cho vay 1.225 tỷ đồng, huy động vốn 700 tỷ đồng, thu phí 2,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 16,3 tỷ đồng; tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu ở mức 0,08%; hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đạt trên 80% kế hoạch năm 2026.

Ông Vũ Duy Hưởng, Giám đốc PGBank Chi nhánh Thái Nguyên, nhận định: Nhu cầu vốn trong những tháng cuối năm có xu hướng gia tăng, tập trung vào bổ sung vốn lưu động, dự trữ hàng hóa, thực hiện đơn hàng và chuẩn bị kinh doanh dịp Tết. Để hỗ trợ khách hàng, ngân hàng đang triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1% đối với các nhóm ngành ưu tiên, theo điều kiện của chương trình.

Nhu cầu tín dụng tăng cao cũng đặt ra yêu cầu điều hành thanh khoản và ổn định mặt bằng lãi suất trên phạm vi toàn hệ thống. Theo thông tin Ngân hàng Nhà nước công bố, đến ngày 26/10/2026, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 20,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,94% so với cuối năm 2025.

Để hỗ trợ nguồn vốn, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ. Đáng chú ý, ngày 9-11, thông qua nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng, gần 50 nghìn tỷ đồng đã được cung ứng cho hệ thống ngân hàng. Giải pháp này góp phần hỗ trợ thanh khoản VND, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn và giảm áp lực lãi suất.

Trong cao điểm cuối năm, hiệu quả hỗ trợ của ngành Ngân hàng không chỉ được đo bằng lượng vốn giải ngân mà còn ở khả năng đưa vốn đến đúng nhu cầu, đúng thời điểm và bảo đảm chất lượng khoản vay.

Khi ngân hàng chủ động thẩm định, tư vấn có trách nhiệm, doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị dòng tiền và sử dụng vốn đúng mục đích, tín dụng mới thực sự trở thành động lực duy trì sản xuất, kinh doanh, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn tài chính.