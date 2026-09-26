Tiếp sức tuổi trẻ vùng đồng bào DTTS khởi nghiệp

Anh Phan Văn Long chăm sóc đàn heo lai

Từng bước xây dựng sinh kế

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, anh Phan Văn Long (SN 1994) - Bí thư Chi đoàn thôn Hàm Trí, xã Hàm Thuận Bắc đã mạnh dạn lựa chọn những mô hình kinh tế phù hợp để từng bước xây dựng sinh kế. Từ nuôi heo đen lai đến trồng 1.000 cây keo lá tràm, anh Long chủ động tận dụng nguồn đất và lao động tại gia đình để phát triển kinh tế. Trong quá trình thực hiện, anh tích cực tìm hiểu kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư và từng bước hoàn thiện mô hình. Đồng hành với anh, Đoàn xã Hàm Thuận Bắc hỗ trợ cây giống keo lá tràm; đồng thời, anh Long được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo thêm điều kiện để đầu tư sản xuất.

Không chỉ hỗ trợ về nguồn lực, tổ chức Đoàn còn đóng vai trò kết nối, tư vấn để thanh niên có thêm thông tin và tự tin hơn khi bắt tay vào khởi nghiệp. Anh Nguyễn Thành Lam - Bí thư Đoàn xã Hàm Thuận Bắc, cho biết thời gian gần đây, tinh thần khởi nghiệp của thanh niên địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Các bạn trẻ ngày càng mạnh dạn tìm hướng đi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số vào sản xuất. Trước nhu cầu đó, Xã đoàn tập trung kết nối các nguồn lực, tạo điều kiện để đoàn viên tiếp cận vốn, kiến thức, kỹ thuật và có thêm cơ hội quảng bá, phát triển mô hình kinh tế.

Từ thực tế đó, thời gian tới, Đoàn xã Hàm Thuận Bắc sẽ tiếp tục nắm bắt nhu cầu của thanh niên để hỗ trợ sát hơn, nhất là về vốn, kiến thức, kỹ thuật và đầu ra sản phẩm. Những mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả cũng sẽ được kết nối để đoàn viên có cơ hội tham quan, học hỏi kinh nghiệm và từng bước nhân rộng.

Đoàn xã La Dạ thăm mô hình khởi nghiệp của chị Nguyễn Thị Thảng (ngoài cùng bên phải)

Học nghề, mở hướng lập nghiệp

Tại xã La Dạ, công tác đồng hành với thanh niên học nghề, khởi nghiệp và phát triển kinh tế cũng được Đoàn xã chú trọng. Từ những hỗ trợ thiết thực, nhiều đoàn viên đã mạnh dạn lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, từng bước tạo dựng việc làm và ổn định cuộc sống. Tiêu biểu là chị Nguyễn Thị Thảng (SN 1999), đoàn viên thôn 2, xã La Dạ. Trước đây, hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, chị Thảng được Đoàn xã giới thiệu tham gia học nghề làm tóc, chăm sóc móng và hỗ trợ một phần kinh phí để mở tiệm kinh doanh. Với tinh thần ham học hỏi, ý chí vươn lên và sự nỗ lực không ngừng, chị từng bước nâng cao tay nghề, xây dựng cơ sở làm đẹp phục vụ nhu cầu của người dân địa phương.

Đến nay, tiệm làm tóc và chăm sóc móng hoạt động ổn định, mang lại nguồn thu nhập thường xuyên trên 4 triệu đồng mỗi tháng, góp phần cải thiện đời sống gia đình. Từ một nghề được học với sự hỗ trợ ban đầu của tổ chức Đoàn, chị Thảng đã từng bước biến kỹ năng thành sinh kế. Câu chuyện này cho thấy, với sự chủ động của người trẻ cùng sự đồng hành đúng lúc, những hướng đi phù hợp hoàn toàn có thể được hình thành ngay từ điều kiện sẵn có ở địa phương.

Thời gian tới, Đoàn xã Hàm Thuận Bắc và La Dạ sẽ quan tâm hỗ trợ thanh niên, đặc biệt là thanh niên DTTS theo hướng phù hợp với điều kiện, nhu cầu và thế mạnh của từng địa bàn. Qua đó, tạo điều kiện để các bạn mạnh dạn học nghề, khởi nghiệp, phát triển kinh tế và vươn lên ổn định cuộc sống.

Chúng tôi lựa chọn đồng hành vì đây là mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, có thể tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhiều đoàn viên, thanh niên khác, nhất là thanh niên người đồng bào DTTS. Anh Nguyễn Thành Lam, Bí thư Đoàn xã Hàm Thuận Bắc