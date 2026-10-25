Tiếp sức tri thức, khơi dậy khát vọng học sinh dân tộc thiểu số

CLB Nghệ thuật Dân tộc của Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An. Ảnh NVCC.

Đó là chia sẻ của anh Trần Đình Huy – Bí thư Đoàn Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An về Đề án “Đào tạo nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2040”.

Cơ hội cần được trao đúng lúc

Nhiều năm công tác tại trường dân tộc nội trú, anh Trần Đình Huy đã chứng kiến không ít tấm gương học trò người dân tộc thiểu số vượt khó vươn lên. Dù điều kiện học tập, sinh hoạt còn nhiều rào cản so với các khu vực thuận lợi khác nhưng các em luôn coi đó là động lực thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn.

Biến những khát vọng ấy thành hiện thực không chỉ là ước mơ của học trò mà còn mục tiêu của người làm giáo dục. Ở vị trí Bí thư Đoàn trường, anh Trần Đình Huy luôn trăn trở làm thế nào để giúp học sinh tự tin vào bản thân, tiếp cận được giáo dục chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp. Vì vậy, khi biết tới Đề án Đề án “Đào tạo nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2040”, anh rất phấn khởi.

Theo anh Huy đánh giá, đề án là sự tiếp sức đúng lúc, mở rộng cơ hội học tập và khơi dậy ý chí của học sinh dân tộc thiểu số. Cụ thể, đề án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, cải thiện chất lượng mạng lưới trường dân tộc nội trú, bán trú; đồng thời phát triển hệ thống học liệu số đa dạng ngôn ngữ (tiếng Việt, một số tiếng dân tộc phổ biến). Qua đó, tạo cơ sở để nhà trường đẩy mạnh các phương thức giáo dục hiện đại, dạy học qua thực hành, dự án và STEM, hỗ trợ người học tiếp cận kiến thức, hệ thống tài liệu, học liệu.

Không dừng lại ở nâng cao cơ hội bậc học phổ thông, đề án còn mở rộng cơ hội học tập lâu dài bậc cao đẳng, đại học và sau đại học. Theo đó, Đề án đặt mục tiêu tăng số lượng tuyển mới 2000 đến 2500 sinh viên dân tộc thiểu số hằng năm, tăng tối thiểu 10%/ năm quy mô đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ người dân tộc thiểu số tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính – ngân hàng, nông nghiệp, giáo dục, sức khỏe,...

Đặc biệt, anh Trần Đình Huy bày tỏ sự quan tâm tới định hướng chú trọng đào tạo nhân lực lĩnh vực giáo dục và y tế.

Anh Trần Đình Huy – Bí thư Đoàn Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An. Ảnh NVCC.

“Ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, đội ngũ giáo viên và cán bộ y tế không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn góp phần nâng cao dân trí. Nếu có thêm nhiều người con của bản làng được đào tạo bài bản, vừa có tay nghề cao vừa am hiểu văn hóa địa phương thì sẽ nhận thức của cộng đồng người dân tộc thiểu số sẽ được nâng cao đáng kể, dần tránh khỏi tập quán lạc hậu”, anh Huy bày tỏ kỳ vọng.

Đứng ở góc độ cán bộ Đoàn, anh còn nhìn nhận đề án là dịp để đổi mới công tác Đoàn, Hội, đa dạng hóa phương thức tổ chức phong trào, hoạt động ngoại khóa. Từ đó, giúp học sinh dân tộc thiểu số nhận ra giá trị của bản thân, nuôi dưỡng sự tự tin, năng động và từng bước định hướng rõ ràng cho tương lai.

“Tôi mong mỗi học sinh đều hiểu rằng hoàn cảnh xuất thân không quyết định giới hạn của ước mơ. Khi người trẻ được trang bị tri thức và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, địa phương sẽ có thêm nền tảng vững chắc để phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, anh Trần Đình Huy cho hay.

Xây dựng sân chơi thực hành văn hóa dân tộc

Ngoài vai trò Bí thư Đoàn trường, anh Trần Đình Huy còn là đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm CLB Nghệ thuật Dân tộc. Chia sẻ về cơ duyên dẫn tới quyết định thành lập CLB, người cán bộ trẻ thẳng thắn nói nguyên nhân đến từ tình yêu dành cho văn hóa dân tộc, sự gắn bó với mái trường.

Tại trường dân tộc nội trú, mỗi học sinh lại đến từ bản làng khác nhau, lớn lên trong sắc màu văn hóa rất riêng của các dân tộc anh em. Nhận thấy đặc thù trên, anh Huy hiểu các em không chỉ có ước mơ học tập, lập nghiệp mà còn mang theo cả tiếng nói, điệu múa, lời ca, nhạc cụ và đa dạng giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, văn hóa dù đẹp nhưng nếu không có môi trường để người trẻ tiếp xúc thân cận, thể hiện và tự hào thì sẽ dần mai một theo thời gian.

“Muốn gìn giữ văn hóa dân tộc bền vững, điều quan trọng nhất là phải để chính thế hệ trẻ hiểu và chủ động thực hành giá trị văn hóa của dân tộc mình. Tôi hy vọng CLB Nghệ thuật Dân tộc là không gian để các em gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và cùng nhau gìn giữ bản sắc dân tộc”, anh Trần Đình Huy nhấn mạnh.

Tôi hy vọng CLB Nghệ thuật Dân tộc là không gian để các em gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và cùng nhau gìn giữ bản sắc dân tộc. Ảnh NVCC.

Thông qua các buổi sinh hoạt, tập luyện và biểu diễn, học sinh tiếp xúc, thực hành và lan tỏa những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống, tiếng nói, nhạc cụ, trang phục và nét đẹp văn hóa của cộng đồng khác nhau. Đặc biệt, khi cùng giới thiệu văn hóa dân tộc Thái, Mông, Thổ, Khơ Mú, Ơ Đu,... các em nhận ra mỗi dân tộc đều có giá trị riêng đáng trân trọng, góp phần tạo nên sự phong phú trong bức tranh văn hóa Việt Nam.

Nhìn thấy nụ cười của học trò và phong thái cởi mở, hào hứng đứng trên sân khấu giới thiệu văn hóa dân tộc mình tới thầy cô, bạn bè, anh càng có thêm động lực duy trì CLB. Từ đây không chỉ khơi dậy nhiều tài năng nghệ thuật mà còn là nơi nuôi dưỡng tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của học sinh nội trú.

Vừa qua, anh Trần Đình Huy vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh – giải thưởng cao nhất của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng cho cán bộ Hội, hội viên và thanh niên tiêu biểu. Đối với anh Huy, đây không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực của bản thân mà còn là niềm tự hào chung của tập thể Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An) và Đoàn trường, các Đoàn viên, thanh niên.

Song, điều đáng chú ý ở người cán bộ trẻ là anh xem thành tích đạt được như lời nhắc về sự cống hiến bền bỉ, sống có trách nhiệm hơn với tuổi trẻ, với nhà trường và dẫn dắt nhiều thế hệ Đoàn viên, thanh niên hơn nữa.

“Tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo, để mỗi hoạt động Đoàn thực sự trở thành một môi trường giúp các em rèn luyện, trưởng thành và tự tin theo đuổi ước mơ”, anh Trần Đình Huy khẳng định.