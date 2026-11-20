Giảm nghèo bền vững không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà còn là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Thực tế cho thấy, để thoát nghèo một cách bền vững, người dân không chỉ cần nguồn lực hỗ trợ trước mắt mà còn cần được tiếp cận các điều kiện phát triển sản xuất, việc làm, kiến thức và phương thức làm ăn phù hợp.

Các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Vĩnh Định được hỗ trợ bò giống sinh sản để chăn nuôi vươn lên thoát nghèo bền vững - Ảnh: Đ.V

Ông Lê Đức Phương (53 tuổi) ở thôn Phương Hải bị bệnh hiểm nghèo từ nhiều năm nay. Gia đình thuộc diện cận nghèo, hai vợ chồng đã rất chật vật để nuôi 3 người con đang độ tuổi ăn tuổi học. Do hoàn cảnh khó khăn, con trai đầu của vợ chồng ông phải sớm nghỉ học đi làm để đỡ đần bố mẹ nuôi em.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Phương, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò cái lai sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã hỗ trợ gia đình ông 2 con bò giống để tạo sinh kế. Trước khi nhận bò giống, gia đình ông đã được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh và cam kết thực hiện đúng quy trình chăn nuôi, nghĩa vụ đối ứng với dự án. Sau gần 2 tháng nhận bò về nuôi, vợ chồng ông Phương phấn khởi chăm sóc bò béo tốt dần lên. “Gia đình hoàn cảnh khó khăn, được sự quan tâm, hỗ trợ bò của dự án giảm nghèo nên mừng lắm. Hằng ngày, hai vợ chồng thay nhau cắt cỏ, trồng thêm rau và kiếm thêm phụ phẩm nông nghiệp để vỗ béo cho bò. Thấy bò phát triển tốt, hy vọng qua năm sẽ sinh thêm bê con để có điều kiện tăng thu nhập”, ông Phương cho hay.

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản được hỗ trợ từ dự án giảm nghèo của gia đình ông Lê Đức Phương ở thôn Phương Hải - Ảnh: Đ.V

Cùng ở thôn Phương Hải, gia đình ông Nguyễn Song (64 tuổi) thuộc diện hộ cận nghèo. Vừa qua gia đình ông cũng được hỗ trợ 2 con bò giống. Ông Song cho biết, gia đình bỏ kinh phí làm chuồng trại, chuẩn bị nguồn thức ăn và cam kết 36 tháng sau sẽ hoàn trả tiền đối ứng khoảng 7 triệu đồng cho dự án. Ông Song chia sẻ: “Gia đình tôi gặp nhiều khó khăn về kinh tế, đặc biệt là từ 8 năm nay khi đứa con trai phải chạy thận liên tục. Do đó, được dự án giảm nghèo hỗ trợ bò giống sinh sản, gia đình rất vui vì có thêm sinh kế, thu nhập để trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho con”.

Vừa thoát nghèo vào đầu năm nay, gia đình bà Lê Thị Ha ở thôn Văn Vận cũng được hỗ trợ 2 con bò giống từ dự án giảm nghèo để phát triển kinh tế bền vững, hạn chế nguy cơ tái nghèo. Trước đó, năm 2018 gia đình bà Ha khi đó thuộc diện hộ nghèo đã được hỗ trợ 4 con dê giống. Từ số dê này, gia đình bà đã chăm chỉ nuôi để có thêm thu nhập vươn lên trong cuộc sống.

“Cũng nhờ có đàn dê hỗ trợ nhiều năm trước mà gia đình tôi đã thoát nghèo, nuôi con cái học hành trưởng thành. Cùng với đàn dê được nuôi duy trì đến nay, vừa qua được hỗ trợ thêm bò giống, gia đình tôi có điều kiện mở rộng chăn nuôi. Thật sự gia đình tôi được tiếp sức rất nhiều từ các chương trình hỗ trợ giảm nghèo, qua đó quyết tâm phải thoát nghèo bền vững”, bà Ha không giấu được niềm vui nói. Trong số các mô hình sinh kế giảm nghèo, mô hình hỗ trợ chăn nuôi bò được đánh giá là phù hợp, hiệu quả đối với nhiều gia đình.

Các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Vĩnh Định được hỗ trợ bò giống sinh sản để chăn nuôi vươn lên thoát nghèo bền vững - Ảnh: Đ.V

Việc hỗ trợ bò giống sinh sản nhằm tạo điều kiện cho các hộ có thêm tư liệu sản xuất, từng bước phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo nguồn thu nhập ổn định và nâng cao khả năng tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân tại địa phương.

Thời gian qua, xã Vĩnh Định đã tích cực triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 chuyển qua năm 2026, xã Vĩnh Định được bố trí tổng kinh phí hơn 2,2 tỉ đồng. Trong đó, Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo có kinh phí hơn 1,3 tỉ đồng; Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp là 555 triệu đồng.

Mô hình chăn nuôi gà đã tạo sinh kế cho nhiều hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Định vươn lên - Ảnh: Đ.V

Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương từng bước triển khai các chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, đa dạng hóa ngành nghề và lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ sinh kế cũng đặt ra không ít khó khăn. Qua rà soát thực tế, một số hộ đăng ký tham gia mô hình chăn nuôi lợn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chuồng trại, khu vực cách ly, vệ sinh thú y, xử lý chất thải và an toàn sinh học. Trong khi đó, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi vẫn còn tiềm ẩn, ảnh hưởng đến khả năng triển khai và hiệu quả của mô hình. Trước thực tế này, địa phương xác định việc lựa chọn mô hình phải xuất phát từ điều kiện thực tế, năng lực của người dân và yêu cầu bảo đảm an toàn trong sản xuất. Do đó, những nội dung chưa đủ điều kiện cần tiếp tục rà soát, đánh giá, nghiên cứu phương án điều chỉnh phù hợp, tránh tình trạng hỗ trợ nhưng người dân không đủ khả năng duy trì.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định Lê Mạnh Hùng cho biết, là một xã thuần nông, điều kiện phát triển kinh tế còn khó khăn, trong đó tỉ lệ hộ nghèo còn cao. Do đó thời gian tới, mong muốn các ngành cấp trên tiếp tục quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận thuận lợi với nguồn vốn giảm nghèo, trong đó có có nguồn vốn khó giải ngân thuộc Dự án 2 và Dự án 3 để phát triển các mô hình giảm nghèo, thoát nghèo bền vững.