Tiếp sức thao trường trước cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ lớn

Sôi động sân khấu trên thao trường

Giữa thao trường rộng lớn, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ với gương mặt rạng rỡ cùng hướng về phía trước, nơi các ca sĩ áo lính và nữ đoàn viên đơn vị kết nghĩa đang biểu diễn những ca khúc sôi nổi. Tiếng vỗ tay cùng những tiếng hò reo cổ vũ rền vang trong không gian.

Video: Sôi động chương trình “Tiếng hát thao trường - Lập công quyết thắng” tại Sư đoàn 324 (Quân khu 4).

Những khoảnh khắc ấy hiện diện trong chuỗi hoạt động cổ vũ bộ đội của Sư đoàn Bộ binh chủ lực 324 và các đơn vị tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026.

Theo Sư đoàn 324, chương trình “Tiếng hát thao trường - Lập công quyết thắng” có sự tham gia biểu diễn của Ban nhạc đồng đội Sư đoàn cùng đội văn nghệ đơn vị và các thành viên đến từ đơn vị kết nghĩa.

Chương trình được xây dựng với tiết mục nhảy hiện đại “Nhà tôi có treo một lá cờ”, những ca khúc “Tâm tình người lính”, “Bật tình yêu lên”, “Nụ cười 18 - 20”… Những giai điệu về quê hương, đất nước, người lính và tình yêu trẻ trung được lựa chọn để cổ vũ bộ đội.

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Những tiết mục văn nghệ đằm thắm và sôi động đã tiếp sức cho bộ đội bước vào cuộc diễn tập với tinh thần hứng khởi.

Với Trung sĩ Nguyễn Văn Hoà - Khẩu đội trưởng thuộc Trung đội súng máy phòng không 12,7mm (Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324), tham gia luyện tập trong đợt diễn tập phòng thủ Quân khu năm 2026 là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với anh và đồng đội.

“Những lời ca tiếng hát hôm nay, những ly nước mát do hậu phương trao tận tay và cả những món quà ý nghĩa đã tiếp thêm cho chúng tôi rất nhiều năng lượng. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục huấn luyện giỏi, hiệp đồng chặt chẽ, bắt trúng, tiêu diệt gọn mục tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", Trung sĩ Hòa khẳng định.

Tiếp sức bằng những điều gần gũi

Cùng với chương trình “Tiếng hát thao trường - Lập công quyết thắng”, trước đó Sư đoàn 324 còn tổ chức chương trình “Tiếp sức thao trường”, với các tiết mục của Đoàn Văn công Quân khu 4 và đội văn nghệ Sư đoàn. Dịp này, những cán bộ, chiến sĩ có sinh nhật tháng 10 được tặng quà, nhận lời chúc mừng từ đồng đội.

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Tiếng vỗ tay cùng những tiếng hò reo cổ vũ rền vang trong không gian tại thao trường.

Giữa mùa diễn tập, niềm vui sinh nhật được sẻ chia cùng những người đang sát cánh thực hiện nhiệm vụ. Những lời chúc và phần quà dành cho cán bộ, chiến sĩ đã mang thêm sự ấm áp vào cuộc giao lưu ngay tại đơn vị. Những bình nước được mang tới tận hàng ghế trên thao trường. Bên những người lính trong quân phục dã chiến là sắc áo xanh thanh niên và những nụ cười gần gũi...

Là một trong những thành viên tích cực trong hoạt động “Bát nước thao trường”, chị Nguyễn Thị Nhung - Bí thư Chi đoàn trường Mầm non Minh Nhân (xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An), cho biết khi chứng kiến bộ đội hăng say luyện tập dưới ánh nắng gay gắt, chị rất khâm phục và xúc động.

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Hội Phụ nữ Sư đoàn 324 và đơn vị kết nghĩa tiếp sức bộ đội.

“Hoạt động 'Bát nước thao trường' là tấm lòng, là tình cảm yêu thương của hậu phương gửi gắm đến những người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên. Chúng tôi mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé của mình để tiếp thêm sức mạnh, tiếp lửa tinh thần cho các anh vững tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", chị Nhung chia sẻ.

Theo Đại úy Ngô Quốc Bảo - Chính trị viên Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 3, Sư đoàn 324), nhờ sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn cũng như cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương thông qua chương trình “Tiếp sức thao trường”, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 9 như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh mới.

“Dù cường độ huấn luyện cao, thời tiết khắc nghiệt, nhưng anh em trong đơn vị luôn đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, duy trì nghiêm nền nếp, sẵn sàng bước vào đợt diễn tập phòng thủ Quân khu với quyết tâm đạt kết quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối”, Đại úy Bảo nói.

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 4,Sư đoàn 324 và các đơn vị trao quà động viên bộ đội trước ngày diễn tập.

Động viên bộ đội trong chương trình “Tiếp sức thao trường”, Đại tá Nguyễn Huy Long - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục chuẩn bị mọi mặt, duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, luyện tập chặt chẽ, sát điều kiện thực tế chiến đấu; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.