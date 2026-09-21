Tiếp sức thanh thiếu niên vùng cao nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Nhằm đẩy lùi các hủ tục và bảo vệ tương lai cho thế hệ trẻ, Tỉnh Đoàn Lào Cai vừa phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Trường Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Tư vấn Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình tổ chức chương trình truyền thông chuyên đề “Phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại xã Bản Lầu (tỉnh Lào Cai).

Với chủ đề “Vững bước tới trường vì tương lai tươi sáng”, chương trình đã tạo ra một diễn đàn cởi mở. Đông đảo đoàn viên, học sinh THCS & THPT tại xã Bản Lầu đã được tiếp cận vấn đề một cách trực quan thông qua tiểu phẩm kịch, video phóng sự và các trò chơi tương tác.

Đoàn viên, thanh niên đã được chuyên gia chia sẻ, giải đáp liên quan chủ đề chương trình. Ảnh: BTC

Tại chương trình, các chuyên gia, thầy thuốc trẻ đã mang đến những kiến thức y khoa thiết yếu về sức khỏe sinh sản. Thông qua trò chơi “Cây phả hệ”, học sinh dễ dàng nhận diện các hệ lụy từ hôn nhân cận huyết như: bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), mù màu, dị tật bẩm sinh… Việc kết hôn sớm khi cơ thể chưa hoàn thiện không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe giống nòi, còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những tai biến sản khoa nguy hiểm.

Bên cạnh đó, các chuyên gia từ Trung tâm Tư vấn Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình chia sẻ về góc độ pháp lý và kỹ năng sống. Các em học sinh đã có cơ hội đối thoại về quy định kết hôn; cùng nhau thảo luận trong diễn đàn “Tôi của 5 năm nữa”. Qua đó, các em nhận thấy rõ sự khác biệt giữa con đường học vấn, lập nghiệp và cái bẫy “bỏ học lấy chồng/vợ sớm” với gánh nặng mưu sinh, đói nghèo và bạo lực gia đình.

"Nói không với tảo hôn"

Chương trình còn trang bị cho học sinh kỹ năng từ chối áp lực từ bạn bè, gia đình; phân biệt rõ giữa phong tục truyền thống tốt đẹp với những biến tướng tiêu cực như tục “kéo vợ” trái pháp luật. Đặc biệt, thông tin về Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 cùng các đầu mối trợ giúp tại địa phương được cung cấp cụ thể, giúp các em tự tin hơn trong việc bảo vệ bản thân.

Kết thúc chương trình, đoàn viên, thanh niên đã cùng ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh, kiên quyết nói không với tảo hôn. Không khí hào hứng trong phần thi trắc nghiệm kiến thức cho thấy sức trẻ Lào Cai đã sẵn sàng trở thành những "tuyên truyền viên tích cực" ngay tại gia đình và thôn bản.

Ban Tổ chức trao tặng nhiều suất quà, học bổng tại chương trình. Ảnh: BTC

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 suất học bổng cho các học sinh xuất sắc tại xã Bản Lầu.

Theo đại diện Ban Tổ chức, sự chung tay phối hợp giữa lực lượng y tế, các nhà khoa học, chuyên gia tâm lý và tổ chức Đoàn địa phương là mô hình hiệu quả nhằm đưa kiến thức pháp luật và y tế tiếp cận giới trẻ vùng cao một cách tự nhiên, dễ hiểu và sâu sắc nhất.