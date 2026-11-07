Tiếp sức thanh niên vượt khó

Đại diện Thành đoàn Đà Nẵng trao tủ đông hỗ trợ gia đình thanh niên Huỳnh Ngọc Đức (phường An Khê) bán hàng tạp hóa tại gia đình. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Sau hơn 3 tháng nhận được tủ đông do Thành đoàn Đà Nẵng trao tặng thông qua mô hình “Người bạn đồng hành”, việc bán hàng tạp hóa của gia đình anh Huỳnh Ngọc Đức (sinh năm 1997, trú phường An Khê) có phần thuận lợi hơn.

Bí thư Đoàn phường An Khê Võ Duy Rin cho biết, dù sức khỏe không tốt, nhưng anh Đức luôn nỗ lực vượt qua khó khăn. “Món quà này được hỗ trợ theo đúng nhu cầu, mong muốn của gia đình thanh niên để phát huy tối đa giá trị và hiệu quả sử dụng. Qua đó, tạo điều kiện để thanh niên khuyết tật có thêm phương tiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống”, anh Rin nói.

Anh Nguyễn Xuân Độ (thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do di chứng tai nạn giao thông. Nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, anh tích góp vốn mở quán cà phê nhỏ tại nhà để tạo thu nhập. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế hạn hẹp, mong muốn trang bị máy lọc nước phục vụ kinh doanh của anh vẫn chưa thực hiện được.

Nắm bắt hoàn cảnh và nhu cầu của anh Độ thông qua Đoàn xã Hòa Tiến, Đoàn Thanh niên UBND thành phố đã trao tặng máy lọc nước trị giá 6 triệu đồng, giúp anh bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống.

Đoàn phường Hải Châu tặng quà động viên, tiếp sức thanh niên khuyết tật. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Với phương châm “Không để thanh niên nào bị bỏ lại phía sau”, từ tháng 8/2026 đến nay, các cơ sở Đoàn trên địa bàn Đà Nẵng không ngừng rà soát, tìm kiếm và hỗ trợ các trường hợp thanh niên khuyết tật, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn.

Đối tượng hỗ trợ mở rộng đến các thanh niên tôn giáo; học sinh, sinh viên khuyết tật khó khăn với mong muốn tiếp sức đến trường, chắp cánh ước mơ cho đoàn viên yếu thế.

Chị Lê Thị Bích Hiền, Phó Bí thư Đoàn phường Hải Châu cho biết, thực hiện mô hình “Người bạn đồng hành”, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên phường đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho 4 học sinh, sinh viên khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với mong muốn động viên và tạo dựng sự gắn kết, đồng hành lâu dài với thanh niên khuyết tật trên địa bàn; tiếp thêm động lực để thanh niên khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng.

Bí thư Thành đoàn Lê Công Hùng cho biết, mô hình “Người bạn đồng hành” được Thành đoàn phát động từ đầu tháng 8/2026 và triển khai rộng rãi trên toàn thành phố. Đây là một trong 3 mô hình trọng tâm của Thành đoàn trong năm 2026, hướng đến xây dựng hình ảnh tuổi trẻ thành phố tiên phong, trách nhiệm, sáng tạo và nhân văn.

Hưởng ứng phong trào, các đơn vị, cơ sở Đoàn đều tích cực triển khai mô hình, có những hỗ trợ thiết thực cho các hoàn cảnh khó khăn. Qua đó chăm lo, đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khuyết tật, yếu thế, góp phần cho mục tiêu “an sinh xã hội” trong xây dựng thành phố “4 an”, chung tay xây dựng cộng đồng văn minh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống.