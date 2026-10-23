Tiếp sức thanh niên, lan tỏa những giá trị tử tế

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chia sẻ, 7 năm qua, sự phối hợp giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn TCP đã từng bước được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình thiết thực, hướng tới những nhóm thanh niên và những vấn đề cụ thể của đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Nhiều chương trình có ý nghĩa

Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” tôn vinh những thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến khởi nghiệp, phát triển sinh kế. Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” lan tỏa những tấm gương nhân ái, những hành động tử tế vì cộng đồng.

Chương trình “Ngày hội Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực” góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân. Dự án “Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” mở rộng cơ hội rèn luyện thể chất, giao lưu và gắn kết thanh niên tại các địa phương.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh ý nghĩa các chương trình hợp tác của Hội và Tập đoàn TCP đồng hành cùng thanh niên Việt Nam.

"Mỗi chương trình có một cách tiếp cận, một đối tượng và mục tiêu cụ thể, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần lấy con người làm trung tâm, hướng tới những giá trị tích cực và lâu dài cho thanh niên. Những kết quả đã đạt được cho thấy, khi tổ chức Hội và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm, phát huy thế mạnh và kết nối nguồn lực, sự đồng hành có thể được chuyển hóa thành những cơ hội phát triển cụ thể, thiết thực và bền vững hơn cho thanh niên...", đồng chí Nguyễn Kim Quy bày tỏ.

Trọng tâm của diễn đàn là phiên thảo luận mở, nơi những người trẻ đến từ nhiều lĩnh vực, nhiều hoàn cảnh cùng ngồi lại và kể câu chuyện của chính mình: Có người đã vượt qua khiếm khuyết của cơ thể để học tập, lập nghiệp và trở thành chỗ dựa cho người khác; có người thợ trẻ rời quê lên phố, ngày ngày góp sức trên những dây chuyền sản xuất; có người lặng lẽ sống đẹp, dấn thân vì cộng đồng giữa đời thường.

Các bạn trẻ tham dự diễn đàn.

Đặc biệt, tại diễn đàn, người trẻ không còn ở vị trí “người thụ hưởng” mà trở thành chủ thể của cuộc đối thoại. Từ chính trải nghiệm của mình, các bạn gợi mở những câu hỏi rất thiết thực: Doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng có thể làm gì hơn nữa để mỗi người trẻ có thêm cơ hội, nguồn lực và những kết nối cần thiết để tỏa sáng?

Tiếp năng lượng chặng đường phía trước

Mỗi chương trình được tổ chức là một cách “tiếp năng lượng” khác nhau, nhưng cùng chung một đích đến đó là “Không người trẻ nào phải một mình bước tiếp trên hành trình của mình”. Khởi động từ năm 2020, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” đã tôn vinh 287 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, những con người đã biến giới hạn thành động lực; đồng thời chắp cánh cho 14 dự án khởi nghiệp, giúp các bạn tạo dựng sinh kế bền vững bằng chính đôi tay mình.

Phóng sự về hành trình Tiếp năng lượng cùng thanh niên tiến bước.

Hành trình tôn vinh những gương thanh niên sống đẹp 2026.

Hành trình và trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” đã vinh danh 188 gương mặt trẻ ở nhiều lĩnh vực, từ những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp đến những đóng góp thầm lặng cho cộng đồng, lan tỏa thông điệp rằng sống đẹp không ở đâu xa mà bắt đầu từ những việc làm tử tế mỗi ngày.

Ông Saravoot Yoovidhya, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP chia sẻ: “70 năm là dấu mốc để chúng tôi nhìn lại hành trình đã qua, nhưng quan trọng hơn là hướng về những giá trị TCP có thể tiếp tục kiến tạo trong tương lai. Với định hướng ‘Tiếp năng lượng, Bừng sức sống’, chúng tôi tin rằng giá trị của TCP không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người và sát cánh cùng cộng đồng”.

Theo ông Saravoot Yoovidhya, qua những câu chuyện của người trẻ, có thể thấy nguồn năng lượng lớn nhất của Việt Nam chính là con người, trong đó có thế hệ thanh niên giàu nghị lực và khát vọng. Việt Nam là thị trường chiến lược của TCP, đồng thời là nơi tập đoàn mong muốn tiếp tục củng cố, đầu tư và cùng người trẻ tạo nên những giá trị lâu dài.

Các đại biểu tặng quà tri ân tại diễn đàn.

Văn nghệ tại diễn đàn.

Nhằm đồng hành với thanh niên tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh niên tại các khu công nghiệp, khu chế xuất “Ngày hội Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực” đã được triển khai từ năm 2023, đi qua 18 tỉnh, thành trên cả nước với trên 150.000 lượt người tham gia.

Các Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: 51.500 thanh niên được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà; 360 gian hàng miễn phí, giảm giá; trao tặng hơn 1.000 suất quà… Song song đó, dự án “Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” được khởi động từ năm 2024 và sẽ hoàn thành 22 công trình trong năm 2026.

Đến nay các hoạt động phối hợp giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn TCP tổ chức đã lan tỏa trong hội viên, thanh niên và xã hội. Đến nay, đã có hơn 70 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội và quy tụ gần 100 đơn vị, tổ chức, đối tác cùng chung tay…