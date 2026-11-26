Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất toàn cầu Ảnh: T.H

Bứt phá trước thách thức của thị trường

Dù đối mặt với các quy định mới chặt chẽ hơn về khung pháp lý, kiểm soát thuế, truy xuất nguồn gốc và thanh lọc nhà bán hàng, tại buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam - Online Friday 2026, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) khẳng định, thương mại điện tử Việt Nam vẫn duy trì tốc độ phát triển bứt phá hàng đầu khu vực. Cụ thể, năm 2026, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến ước đạt 37,2 - 37,8 tỷ USD, tương ứng mức tăng trưởng 20 - 22% so với năm 2025. Nhờ đó, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất toàn cầu. Mốc doanh số gần 38 tỷ USD cũng đồng nghĩa quy mô bán lẻ thương mại điện tử đã tăng gấp 2,7 lần chỉ sau 5 năm.

Không dừng lại ở những con số tăng trưởng này, tầm nhìn chiến lược còn hướng tới mục tiêu bao trùm và bền vững hơn. Theo Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 60% số xã và đơn vị hành chính tương đương trên cả nước xuất hiện thương nhân kinh doanh trực tuyến, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô thị trường và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Với trọng tâm đưa thương mại điện tử phủ sóng sâu rộng tới từng địa phương, bài toán đặt ra không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích người dân mở gian hàng, mà còn đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, nguồn lực và đặc biệt là một hành lang pháp lý minh bạch, thông suốt.

Đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh giao thương trực tuyến xuyên biên giới bùng nổ, vừa qua, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 417/2026/NĐ-CP quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử. Nghị định này phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu qua nền tảng số thành hai nhóm để áp dụng cơ chế quản lý phù hợp. Trong đó, nhóm 1 gồm hàng không thuộc diện phải có giấy phép, đáp ứng điều kiện hoặc kiểm tra chuyên ngành; nhóm 2 bao gồm hàng chịu thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp hoặc tự vệ cùng các mặt hàng còn lại và phải làm thủ tục theo quy định.

Đáng chú ý, Nghị định đưa ra quy định mang tính bước ngoặt về chính sách thuế. Từ ngày 01/3/2027, hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử có trị giá hải quan theo từng đơn hàng từ 1 triệu đồng trở xuống sẽ được miễn thuế nhập khẩu, với tổng hạn mức miễn thuế cho mỗi tổ chức, cá nhân mua hàng không quá 48 triệu đồng/năm.

Nhìn lại quá trình xây dựng chính sách này có thể thấy sự cân nhắc kỹ lưỡng của các cơ quan quản lý nhằm hài hòa lợi ích thị trường. Trước khi Nghị định mới được ban hành, cơ quan quản lý chưa có quy định về chính sách thuế với hàng nhập qua thương mại điện tử. Vì vậy, những hàng hóa này có giá trị dưới 1 triệu đồng gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh được miễn thuế nhập khẩu (không miễn thuế VAT). Còn hàng không gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh (tức mua qua thương mại điện tử) không được áp dụng định mức miễn thuế này. Khi dự thảo được lấy ý kiến năm 2025, Bộ Công Thương, VCCI từng đề nghị thu thuế nhập khẩu cả với đơn hàng giá trị nhỏ, bởi lo ngại hàng giá rẻ, kém chất lượng tràn vào thị trường; phần lớn đơn hàng trực tuyến có giá trị thấp, nên việc miễn thuế có thể khiến hàng sản xuất trong nước chịu bất lợi khi cạnh tranh.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã bảo lưu đề xuất miễn thuế có điều kiện vì cho rằng cơ chế này tạo sự tương đồng với quy định hiện hành đối với hàng giá trị thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Hơn nữa, việc khống chế trần miễn thuế ở mức 48 triệu đồng mỗi năm vừa đảm bảo sự thuận tiện cho người tiêu dùng khi đặt hàng lẻ từ nước ngoài, vừa đóng vai trò như một "van điều tiết", hạn chế tình trạng lợi dụng chính sách để nhập khẩu ồ ạt hàng giá rẻ.

Minh bạch hóa dòng tiền, kiến tạo sân chơi bình đẳng

Song hành với việc siết chặt quản lý hàng hóa xuyên biên giới, bài toán chuẩn hóa thực thi nghĩa vụ thuế ở thị trường nội địa cũng đang có những chuyển biến căn bản. Trước đây, nhiều nhà bán hàng trực tuyến chủ yếu chạy theo doanh số, lượng đơn hàng và hiệu quả quảng cáo mà chưa thực sự chú trọng đến hệ thống kế toán, chứng từ hay quản trị dòng tiền. Chính vì vậy, cơ chế giao cho các sàn thương mại điện tử thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt trong việc minh bạch hóa hoạt động kinh doanh và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế.

Đánh giá sâu hơn về tác động của cơ chế này dưới góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Văn Phụng, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) cho rằng, việc thu thuế qua sàn tạo ra sự thay đổi căn bản trong phương thức quản lý: Chuyển dịch từ quản lý trực tiếp từng hộ, cá nhân kinh doanh sang quản lý thông qua các tổ chức trung gian, dựa trên nguồn hàng, dòng tiền và dữ liệu giao dịch. Với hàng triệu người bán trên nền tảng số, cách tiếp cận này giúp giảm áp lực cho bộ máy hành thu, đồng thời nâng cao hiệu quả khấu trừ thuế tại nguồn. Quan trọng hơn, cơ chế này chuyển trạng thái từ "hậu kiểm" sang kiểm soát ngay tại thời điểm phát sinh giao dịch. Thay vì chờ người kinh doanh tự kê khai vào cuối kỳ, thuế được khấu trừ trực tiếp trên sàn, biến dữ liệu dòng tiền thành căn cứ xác thực giúp cơ quan thuế giám sát chặt chẽ doanh thu và nghĩa vụ ngân sách.

Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, sự thay đổi này không chỉ giúp chống thất thu ngân sách mà còn mang ý nghĩa sống còn trong việc bảo vệ các đơn vị làm ăn chân chính. Ông Trần Lâm, CEO Công ty TNHH Natural House nhận định, việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế có vai trò quyết định trong việc thiết lập một môi trường cạnh tranh bình đẳng. Trên thực tế, những doanh nghiệp hoạt động bài bản phải gánh vác hàng loạt chi phí cố định như thuế, bảo hiểm xã hội, nhân sự, kế toán và các chi phí tuân thủ pháp luật. Ngược lại, các nhà bán hàng trốn tránh nghĩa vụ thuế lại dễ dàng tạo ra lợi thế cạnh tranh về giá một cách không công bằng. Khi tất cả các chủ thể cùng tuân thủ một chuẩn mực pháp lý, thị trường sẽ tất yếu dịch chuyển từ cuộc đua giảm giá dựa trên chi phí không minh bạch sang cạnh tranh lành mạnh bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực vận hành.

Thực tế triển khai tại cơ sở cũng cho thấy những tín hiệu tích cực từ sự chuyển đổi này. Bà Nguyễn Thành Lân, chủ một doanh nghiệp kinh doanh ngành thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh - đơn vị đã có khoảng 4 năm bán hàng trên TikTok Shop và Shopee - đánh giá việc các sàn thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay người bán là chính sách đúng đắn, giúp nâng cao tính chuyên nghiệp của thị trường. Hằng tháng, doanh nghiệp của bà chủ động tải báo cáo doanh thu, thanh toán từ từng sàn để đối chiếu số đơn hàng thành công, đơn hủy, hoàn trả, các khoản phí và số thuế đã khấu trừ; đồng thời đối soát với số tiền thực nhận qua tài khoản ngân hàng và chứng từ khấu trừ thuế trước khi hạch toán. Quy trình này giúp doanh nghiệp kiểm soát chính xác dòng tiền và nghĩa vụ thuế, hạn chế tối đa sai sót khi vận hành đa nền tảng.

Dẫu vậy, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống một cách trơn tru nhất, những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn vận hành cũng cần được lắng nghe và tháo gỡ kịp thời. Bà Nguyễn Thành Lân chia sẻ thêm, hiện doanh nghiệp vẫn gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến hóa đơn, kê khai và đối soát thuế. Với đặc thù của thương mại điện tử là số lượng giao dịch rất lớn nhưng giá trị mỗi đơn nhỏ, quy trình nghiệp vụ còn nhiều thao tác thủ công dễ làm gia tăng thời gian và chi phí vận hành. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo dư địa thuận lợi nhất để kinh tế số phát triển bứt phá trong giai đoạn tới.