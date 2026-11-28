Chương trình đánh dấu chặng đường 5 tháng huấn luyện chuyên sâu và cố vấn 1-1, giúp các doanh nghiệp từng bước hoàn thiện năng lực quản trị tài chính, nâng cao tính minh bạch và sẵn sàng tiếp cận các cơ hội đầu tư.

Theo Ban tổ chức, từ hơn 80 hồ sơ đăng ký trên cả nước, 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất đã được lựa chọn tham gia phiên thuyết trình gọi vốn (Pitching) trước Hội đồng đánh giá. Các doanh nghiệp hoạt động ở nhiều lĩnh vực như công nghệ, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh, chuyển đổi số, bảo tồn văn hóa và tạo sinh kế cho các nhóm yếu thế, gồm: VinaHealth Center, Unique & Niche Group, HTX Thanh niên Bình Phục, VeeVox, 5Rtech, DX Scales OS, HTX Po Mỷ, Bánh Mì Khói, DailyViet và Vụn Art.

Qua phần trình bày và phản biện trực tiếp, hội đồng đánh giá tập trung, xem xét năng lực tài chính, “sức khỏe” doanh nghiệp, tiềm năng phát triển của đội ngũ và mức độ cam kết tạo tác động xã hội. Kết quả, Ban tổ chức đã lựa chọn 5 doanh nghiệp tiêu biểu để trao khoản vốn mồi không hoàn lại trị giá 98 triệu đồng/doanh nghiệp, với tổng nguồn vốn hỗ trợ 490 triệu đồng.