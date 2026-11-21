Em Tạ Minh Tâm nỗ lực vừa học đại học, vừa làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt, phụ giúp gia đình.

Sinh ra trong gia đình không có đất sản xuất tại ấp Thống Nhất, xã An Hữu (tỉnh Đồng Tháp), em Tạ Minh Tâm, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, sớm thấu hiểu những nhọc nhằn của gia đình.

Ba em mắc bệnh thoái hóa xương khớp, mẹ mắc nhiều bệnh mãn tính, sức khỏe suy yếu và mất khả năng lao động.

Khó khăn càng chồng chất khi bà ngoại bị tai biến suốt 10 năm, ông ngoại cũng không may vừa bị đột quỵ vào tháng 8 vừa qua. Ba em phải nghỉ việc để cùng mẹ chăm sóc ông bà. Trong khi đó, chị gái Tâm cũng đang học đại học tại TP. Hồ Chí Minh.

Trước khi vào đại học, Tâm cố gắng đạt kết quả tốt và dành dụm tiền thưởng từ các kỳ thi năm lớp 12. Cùng với học bổng đầu năm của trường, khoản tiền này giúp em tạm ứng học phí. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt tại thành phố lớn vẫn là nỗi lo.

Mỗi ngày, em tính toán lịch học và thời gian chạy giao hàng để công việc không ảnh hưởng việc học. Tâm luôn nhắc mình kiên trì và không từ bỏ ước mơ.

Áp lực kinh tế và nỗi lo sức khỏe người thân đôi lúc khiến bản thân mệt mỏi, nhưng càng khó khăn, Tâm càng quyết tâm học tập để có tương lai tốt hơn.

Khi biết mình được nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ”, Tâm rất bất ngờ và xúc động. Đây là lần đầu tiên em nhận được học bổng từ chương trình. Suất học bổng giúp em trang trải một phần học phí, sinh hoạt phí, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và áp lực làm thêm. Em mong muốn hoàn thành tốt chương trình đại học, tìm được công việc ổn định để tự lập và phụ giúp gia đình.

Cũng có hoàn cảnh khó khăn, em Nguyễn Trường Minh Nhật (ấp Bình Hòa, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp) là sinh viên năm thứ hai Khoa Công nghệ - Trường Đại học Tiền Giang.

Nhật luôn nỗ lực duy trì việc học khi ba mắc bệnh suy thận, sức khỏe suy giảm, không còn khả năng lao động như trước. Chi phí điều trị cho ba cùng các khoản sinh hoạt hằng ngày tạo áp lực không nhỏ đối với gia đình.

Em Nguyễn Trường Minh Nhật luôn cố gắng học tập, vượt qua khó khăn.

Với Nhật, bệnh tình của ba khiến em ý thức hơn trách nhiệm bản thân. Em mong muốn có nghề nghiệp ổn định để san sẻ chi phí điều trị, chăm lo cho ba và giảm bớt gánh nặng gia đình. Em xem việc học tập, tích lũy kiến thức là bước chuẩn bị cho tương lai.

Thấu hiểu những vất vả của người thân, Nhật luôn tiết kiệm chi tiêu, chủ động sắp xếp thời gian và cố gắng học tập. Em đặt mục tiêu nâng cao kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng thực hành và ngoại ngữ để chuẩn bị cho công việc sau này.

Đón nhận thông tin được trao học bổng, Nhật rất vui mừng và xúc động. Đây cũng là lần đầu tiên em nhận được học bổng từ chương trình. Khoản hỗ trợ giúp em vơi bớt nỗi lo chi phí học tập; đồng thời, san sẻ phần nào gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Nhật dự định sử dụng học bổng để mua tài liệu, trang thiết bị học tập, tiếp thêm động lực cho con đường tương lai phía trước.

Cả Tâm và Nhật đều mong muốn hoàn thành chương trình đại học, tìm được công việc ổn định để tự lập và chăm lo cho gia đình. Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” do Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp tổ chức, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang tài trợ, tiếp tục là cầu nối sẻ chia, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.