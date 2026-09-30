Tiếp sức sinh kế cho phụ nữ vùng cao Phình Hồ

Hội Phụ nữ xã Phình Hồ kiểm tra tình hình phát triển đàn gà sau khi hỗ trợ con giống cho hội viên.

Tại xã Phình Hồ, chương trình hỗ trợ sinh kế được triển khai theo hướng sát với nhu cầu và điều kiện sản xuất của người dân. Mỗi hộ được hỗ trợ 5 con lợn giống, 100 con gà cùng thức ăn, thuốc và các vật tư cần thiết trong giai đoạn đầu.

Phụ nữ xã Phình Hồ chủ động chế biến thức ăn, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Không chỉ hỗ trợ con giống, chương trình còn chú trọng trang bị kiến thức chăn nuôi cho hội viên. Người dân được hướng dẫn cách chăm sóc vật nuôi, phối trộn thức ăn, vệ sinh chuồng trại và phòng, chống dịch bệnh. Mỗi hộ được hỗ trợ 10 bao cám trong hai tháng đầu, thuốc thú y và vật liệu che chắn chuồng trại.

Đàn lợn giống được hỗ trợ đang phát triển tốt, tạo nguồn sinh kế cho người dân Phình Hồ.

Từ nguồn con giống và kiến thức được hỗ trợ, các hộ có thêm điều kiện tổ chức sản xuất ngay tại gia đình. Chương trình đã tạo nguồn vốn sinh kế ban đầu, góp phần nâng cao kỹ năng chăn nuôi, giúp phụ nữ chủ động hơn trong phát triển kinh tế hộ.

Việc hỗ trợ sinh kế gắn với hướng dẫn kỹ thuật tạo nền tảng để các hộ tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình sau khi kết thúc thời gian hỗ trợ. Đây là giải pháp tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp phụ nữ vùng cao cải thiện đời sống, hướng tới giảm nghèo bền vững.