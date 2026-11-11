Tiếp sức sản phẩm nghề truyền thống

Tăng vốn, giữ nghề bền lâu

Ở thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, cơ sở nước mắm Thủy Nhị của chị Nguyễn Thị Thủy hiện duy trì khoảng 200 thùng nước mắm. Tiếp nối nghề truyền thống của gia đình, chị từng bước phát triển sản xuất, chú trọng chất lượng và xây dựng thương hiệu. Đến nay, nước mắm Thủy Nhị đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Bên cạnh nước mắm, cơ sở còn chế biến cá khô, mực rim, ruốc, đồng thời kết hợp nuôi ếch, mỗi năm hai vụ, sản lượng khoảng 6 tấn/năm. Việc đa dạng sản phẩm, kết hợp chế biến với chăn nuôi giúp gia đình chị Thủy có thêm nguồn thu. Khoản vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã bổ sung nguồn lực để gia đình đầu tư, phát triển mô hình.

Có lợi thế về nguồn thủy hải sản và nghề sản xuất muối, Phú Trạch có điều kiện duy trì, phát triển nghề chế biến thủy sản. Cũng như chị Thủy, nhiều chị em phụ nữ đã lựa chọn lập nghiệp từ những sản phẩm quen thuộc của quê hương, gìn giữ kinh nghiệm làm nghề được trao truyền trong gia đình.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng xã Phú Trạch - Ảnh: C.V

Với chị Nguyễn Thị Ngọc Bé (SN 1991), ở thôn Nam Lãnh, hành trình ấy bắt đầu từ năm 2016. Học hỏi kinh nghiệm từ mẹ, tích lũy kiến thức qua từng mẻ chượp, chị từng bước đầu tư bài bản để xây dựng thương hiệu nước mắm chum sành Ngọc Bé. Gần 200 chum sành hiện nay là thành quả sau nhiều năm chị bền bỉ với nghề.

Theo chị Bé, nước mắm được làm từ cá cơm tươi và muối, ủ chượp tự nhiên từ hai năm. Thời gian chờ sản phẩm đủ độ chín cũng là khoảng thời gian người làm nghề phải dành vốn cho nguyên liệu, dụng cụ và duy trì sản xuất. Với một cơ sở gia đình, có thêm kinh phí đầu tư là điều kiện quan trọng để theo đuổi nghề lâu dài.

Năm 2023, chị Bé được vay 100 triệu đồng từ NHCSXH theo chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Khoản vay giúp chị bổ sung kinh phí đầu tư, duy trì mô hình sản xuất. Đến nay, tổng vốn đầu tư của cơ sở hơn 500 triệu đồng, từng bước hiện thực hóa mong muốn phát triển nghề truyền thống của gia đình thành sản phẩm mang thương hiệu riêng.

Theo báo cáo của Hội LHPN xã Phú Trạch, đến tháng 11/2026, tổng dư nợ nguồn vốn NHCSXH do hội nhận ủy thác đạt gần 56 tỉ đồng, với 587 thành viên vay. Trong năm 2026, hơn 8,5 tỉ đồng được giải ngân cho 132 thành viên vay mới. Nguồn vốn được đưa vào những phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, góp phần hỗ trợ sinh kế và cải thiện đời sống hội viên.

Bà Trần Thu Nga, Phó Giám đốc NHCSXH Quảng Trạch cho biết, ngân hàng chú trọng phối hợp với Hội LHPN xã trong nắm bắt nhu cầu, tuyên truyền chính sách, hướng dẫn đăng ký vay vốn. Việc bình xét được thực hiện công khai, dân chủ tại tổ tiết kiệm và vay vốn; ngân hàng hướng dẫn hồ sơ, thẩm định phương án và giải ngân theo quy định. Thời hạn vay được xem xét căn cứ vào phương án sản xuất, khả năng trả nợ và nguồn vốn.

“Sau khi giải ngân, ngân hàng phối hợp với hội, tổ tiết kiệm và vay vốn kiểm tra việc sử dụng vốn, đôn đốc trả lãi, trả nợ đúng hạn và kịp thời nắm bắt những khó khăn phát sinh”, bà Nga chia sẻ.

Sự phối hợp ấy góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Qua kiểm tra, 18 tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu 571 hộ vay, hội ghi nhận các hộ cơ bản sử dụng vốn đúng mục đích. Đến thời điểm này, nguồn vốn nhận ủy thác qua hội không có nợ quá hạn.

Nâng tầm thương hiệu, kết nối thị trường

Nguồn vốn chính sách giúp chị em có điều kiện đầu tư sản xuất. Để đồng vốn phát huy hiệu quả lâu dài, Hội LHPN xã Phú Trạch tiếp tục đồng hành trong giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ và hỗ trợ xây dựng thương hiệu.

Trong năm 2026, Hội LHPN xã đã tổ chức 3 đợt giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ 22 lượt phụ nữ; 4 sản phẩm được hỗ trợ về thương hiệu, nhãn mác và quảng bá trên nền tảng số. Gian hàng tại lễ hội Hoành Sơn Thánh Mẫu năm 2026 diễn ra trong 3 ngày trung tuần tháng 4/2026 cũng đã giới thiệu hơn 30 mặt hàng để phục vụ du khách và người dân đến tham gia lễ hội.

Gần đây nhất, ngày 6/11/2026, tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 ở thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch, gian hàng sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng tiếp tục tạo cơ hội để các cơ sở giới thiệu hàng hóa với đại biểu lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và đông đảo người dân. Những hoạt động này giúp sản phẩm địa phương được biết đến rộng hơn, đồng thời tạo cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2026, hội ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ khởi nghiệp-Kinh tế số” với 45 thành viên; mô hình phát triển kinh tế gia đình gắn ứng dụng công nghệ số có 50 thành viên. Ngay tại buổi ra mắt, 26 mặt hàng do hội viên sản xuất được trưng bày. Thông qua câu lạc bộ, hội tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ số, kết nối chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Những phần việc cụ thể giúp chị em từng bước phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nghề truyền thống.

Bà Phạm Thị Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Trạch cho biết, với cơ sở nước mắm Ngọc Bé, hội đã kết nối với cơ quan chuyên môn hỗ trợ hoàn thiện chất lượng, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và điều kiện an toàn thực phẩm để tham gia đánh giá, phân hạng OCOP. Với cơ sở Thủy Nhị, hội tiếp tục đồng hành cùng cơ sở đăng ký thêm 1 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, đồng thời hỗ trợ chuẩn bị thành lập hợp tác xã. Cùng với đó, năm 2027, hội phấn đấu tổ chức ít nhất một phiên chợ trực tuyến mỗi quý, mở thêm cơ hội quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hội viên.

Có thêm vốn đầu tư, có sự đồng hành trong tìm kiếm thị trường, phụ nữ Phú Trạch đang từng bước gây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc trưng quê hương, tạo sinh kế gắn lâu dài và góp phần gìn giữ nghề truyền thống.