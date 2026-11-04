Tiếp sức sản phẩm địa phương...

10 giờ sáng 21/10, phiên livestream với chủ đề “Thanh niên phường Bắc Gianh đồng hành cùng địa phương, giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương” chính thức bắt đầu. Thay vì những gian hàng trực tiếp quen thuộc, các sản phẩm của quê hương được giới thiệu đến người tiêu dùng thông qua các trang chính thống của địa phương trên nền tảng facebook.

Từ nước mắm, ruốc, mắm nêm, bắp rang cát, hàu đại dương, tôm, cua sông Gianh…, mỗi sản phẩm đều được giới thiệu cùng câu chuyện về quá trình sản xuất, đặc trưng chất lượng và tâm huyết của người làm ra sản phẩm. Không gian quảng bá sản phẩm được mở rộng từ hội trường đến cộng đồng người dùng trên mạng xã hội.

Anh Trần Văn Hải, ở tổ dân phố Thuận Bài, phấn khởi cho biết, tại phiên livestream, anh có cơ hội giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm tôm, cua, cá đối mục do gia đình và bà con ngư dân vùng sông Gianh khai thác. Sau phiên livestream, các sản phẩm được nhiều người biết đến hơn, lượng đơn hàng tăng rõ rệt và tiếp tục duy trì. Từ những tín hiệu tích cực ban đầu, anh Hải cho biết sẽ cùng các hộ ngư dân nỗ lực giữ gìn chất lượng sản phẩm, bảo đảm nguồn cung, đồng thời chú trọng cách giới thiệu, quảng bá để tạo dựng niềm tin và giữ chân khách hàng.

Từ những sản phẩm được gìn giữ qua phương thức sản xuất truyền thống, cơ sở nước mắm Nhân Thọ từng bước tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng số - Ảnh: N.M

Còn chị Trần Thị Thùy Linh cho biết, trước đây các sản phẩm nước mắm, ruốc, mắm nêm Nhân Thọ chủ yếu được tiêu thụ theo phương thức truyền thống, thông qua khách quen và các kênh bán hàng trực tiếp. Việc tham gia phiên livestream đã mở ra một cách quảng bá mới, giúp sản phẩm tiếp cận nhiều khách hàng hơn, kể cả những người chưa từng biết đến cơ sở. Chị Linh kỳ vọng thông qua những hoạt động như vậy, các sản phẩm đặc trưng của địa phương sẽ có thêm cơ hội mở rộng thị trường, từng bước tạo dựng thương hiệu và ổn định đầu ra.

Đặc biệt, sự tham gia trực tiếp của Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gianh Đinh Thị Ngọc Lan trong suốt chương trình đã tạo nên điểm nhấn đáng chú ý. Không chỉ động viên, khích lệ đoàn viên, thanh niên, đồng chí còn cùng những người dẫn chương trình trò chuyện với các hộ kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, tương tác với khán giả và tham gia các hoạt động của phiên chợ.

Sự hiện diện và đồng hành ấy không chỉ tiếp thêm động lực cho tuổi trẻ mà còn thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy đối với những cách làm mới trong quảng bá sản phẩm, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

“Tham gia livestream không phải để được khen hay được nổi tiếng. Tôi chỉ mong làm sao có thể giúp đỡ bà con, giới thiệu được những sản phẩm tuyệt vời của vùng đất Bắc Gianh đến với nhiều người hơn. Đây cũng là dịp để lãnh đạo phường có thêm cơ hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi và khó khăn của người dân trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường”, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gianh Đinh Thị Ngọc Lan chia sẻ.

Đồng chí Đinh Thị Ngọc Lan, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gianh (thứ hai từ trái sang), cùng anh Trần Văn Hải giới thiệu sản phẩm cua sông Gianh tại phiên chợ online - Ảnh: N.M

Việc lựa chọn các sản phẩm tham gia phiên chợ cũng cho thấy sự quan tâm đến nhiều nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, từ những hộ làm nghề truyền thống đến các mô hình khởi nghiệp, hợp tác xã ứng dụng kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó, hoạt động quảng bá không chỉ hướng đến mục tiêu tiêu thụ sản phẩm trước mắt mà còn góp phần khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới phương thức sản xuất và kinh doanh trong cộng đồng.

Hiệu quả của phiên chợ online không chỉ được nhìn nhận qua số lượng đơn hàng phát sinh trong thời gian phát sóng mà còn ở khả năng lan tỏa thông tin, tạo sự nhận diện và kết nối giữa người sản xuất với khách hàng. Từ một phiên chợ trực tuyến, Bắc Gianh đang từng bước gợi mở cách làm thiết thực trong việc phát huy vai trò của thanh niên đối với chuyển đổi số ở cơ sở.

“Qua phiên livestream đầu tiên, chúng tôi nhận thấy đây là hướng đi có tiềm năng, nhất là trong bối cảnh thị trường tiêu thụ tại địa phương còn hạn chế. Thời gian tới, Đoàn phường sẽ nghiên cứu duy trì các phiên livestream theo từng chủ đề, nhóm sản phẩm; phối hợp với hợp tác xã, hộ sản xuất hỗ trợ xây dựng nội dung quảng bá, hình ảnh và kết nối đơn hàng trên nền tảng số. Qua đó, từng bước giúp người dân làm quen với phương thức kinh doanh mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm”, Bí thư Đoàn phường Bắc Gianh Nguyễn Thị Thanh Thảo cho biết.