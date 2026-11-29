Chị Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sạch Lạc Sơn giới thiệu các sản phẩm nông sản sạch do doanh nghiệp phát triển. Ảnh: HIỀN MINH

Tiếp sức phụ nữ vươn lên làm kinh tế

Từ những nỗ lực bền bỉ trong phát triển kinh tế gắn với nông nghiệp xanh, chị Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sạch Lạc Sơn (phường Ngũ Hành Sơn) là một trong 50 phụ nữ làm kinh tế giỏi tiêu biểu được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vinh danh vừa qua.

Bên cạnh sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch, chị Hiền từng bước xây dựng vùng nguyên liệu, kết nối mạng lưới nông hộ, hướng đến hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.

Trên nền tảng đó, mô hình tiếp tục được phát triển theo hướng kết hợp du lịch cộng đồng và trải nghiệm nông nghiệp, mở ra thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và gia tăng giá trị sản xuất.

Trong quá trình phát triển, sự hỗ trợ, kết nối từ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố góp phần tiếp thêm nguồn lực, tạo điều kiện để chị hiện thực hóa những hướng đi mới.

Phụ nữ xã Đông Giang gìn giữ nghề thủ công truyền thống, khai thác giá trị văn hóa bản địa gắn với phát triển sinh kế. Ảnh: HIỀN MINH

Tại các xã miền núi, tổ chức Hội phụ nữ tập trung khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình và cộng đồng.

Tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nông sản bản địa và giá trị văn hóa truyền thống, nhiều chị em mạnh dạn phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, dược liệu, chế biến nông sản và du lịch cộng đồng.

Từ những mô hình ban đầu, nhiều sản phẩm và nghề truyền thống được khai thác theo hướng hàng hóa, tạo thêm sinh kế, việc làm tại chỗ. Không chỉ góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống gia đình, những cách làm này còn mở ra hướng khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương, từng bước tạo dựng sinh kế bền vững cho phụ nữ vùng cao.

Từ mô hình thiết thực đến sức lan tỏa cộng đồng

Mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng chủ trì thực hiện từ năm 2023, được triển khai lồng ghép với các đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển hợp tác xã.

Qua quá trình thực hiện, Hội đã hỗ trợ 1.143 ý tưởng khởi nghiệp, giúp 7.052 hộ thoát nghèo bền vững. Những kết quả này góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức, tư duy và cách thức tổ chức phát triển kinh tế của hội viên, phụ nữ, thúc đẩy tinh thần chủ động vươn lên, phát huy nội lực và khai thác các nguồn lực sẵn có.

Bà Đặng Thị Bảo Trinh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết, Hội luôn quan tâm đồng hành, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đặc biệt là chị em ở khu vực miền núi, nơi điều kiện sản xuất, tiếp cận thị trường còn nhiều khó khăn.

Trong đó, chuyển đổi số được xác định là một trong những nội dung trọng tâm nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, giúp phụ nữ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và phát triển các mô hình kinh tế.

Lao động nữ tham gia chế biến, hoàn thiện các sản phẩm nông sản bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: HIỀN MINH

Bà Đặng Thị Bảo Trinh chia sẻ, bên cạnh các chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức, Hội tiếp tục triển khai nhiều hình thức hỗ trợ, tăng cường kết nối, quảng bá sản phẩm, đưa những sản phẩm đặc trưng của từng vùng, miền đến gần hơn với thị trường.

Qua đó, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy thế mạnh, nâng cao giá trị sản phẩm, chủ động thích ứng với yêu cầu mới trong sản xuất, kinh doanh.

Với những kết quả đạt được, mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” được công nhận là điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu cấp thành phố và giới thiệu nhân rộng theo Đề án 04 của Thành ủy Đà Nẵng về “Một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua 'Dân vận khéo' trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”.

Sự ghi nhận này cho thấy hiệu quả của cách làm xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng.

Thông qua vận động, kết nối và huy động các nguồn lực xã hội, tổ chức Hội tạo điều kiện để phụ nữ chủ động tham gia phát triển kinh tế, từng bước nâng cao năng lực, cải thiện đời sống và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Khi những mô hình thiết thực được duy trì, chia sẻ và nhân rộng, công tác dân vận không chỉ dừng lại ở việc triển khai một phong trào mà còn trở thành cầu nối khơi dậy nội lực, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và thúc đẩy những chuyển biến tích cực từ cơ sở.