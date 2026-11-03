Tiếp sức phụ nữ phát triển kinh tế

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Hội (Thái Nguyên) đẩy mạnh hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế thông qua các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập và đời sống nông thôn.

Mô hình phát triển kinh tế của chị Ma Thị Sim, hội viên phụ nữ xóm Chú, xã Trung Hội.Đa dạng mô hình, tạo sinh kế tại chỗ

Những ngày đầu không tránh khỏi khó khăn, nhưng qua quá trình chăm sóc, chị nhận thấy chim sinh sản khá tốt, đầu ra bước đầu tương đối thuận lợi. Hiện mô hình mang lại doanh thu trên 15 triệu đồng mỗi tháng, góp phần giúp gia đình có thêm nguồn thu. Từ kết quả bước đầu, chị đang tính toán mở rộng quy mô lên khoảng 300-400 đôi chim, hướng tới phát triển chăn nuôi ổn định hơn.

Nếu mô hình của chị Sim cho thấy sự mạnh dạn tìm hướng sản xuất mới thì cơ sở chế biến lâm sản của bà Nguyễn Thị Chuyền, hội viên Chi hội Phụ nữ xóm Tân Lợi, lại mở ra cơ hội việc làm cho nhiều lao động tại chỗ.

Thành lập từ năm 2019, cơ sở từng trải qua không ít khó khăn về nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ và tuyển dụng lao động. Bằng sự kiên trì, từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, đến nay cơ sở đã đi vào ổn định, tạo việc làm cho khoảng 60 lao động, trong đó có 40 lao động nữ. Thu nhập của chị em khoảng 6-7 triệu đồng mỗi tháng.

Với nhiều phụ nữ nông thôn, có việc làm ngay tại địa phương không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn thuận tiện chăm lo gia đình. Chị Ma Thị Thơm, ở xóm Hợp Thành, cho biết: "Trước đây thu nhập chủ yếu dựa vào công việc nông nghiệp như hái chè, việc làm không thường xuyên và thu nhập hạn chế. Từ khi vào làm tại cơ sở chế biến lâm sản, tôi có công việc phù hợp với sức khỏe, thêm nguồn thu và không phải đi làm xa".

Những thay đổi ấy cho thấy hiệu quả của các mô hình kinh tế không chỉ được đo bằng thu nhập của người làm chủ, mà còn thể hiện ở cơ hội việc làm và sự ổn định đời sống của những lao động cùng tham gia.

Đồng hành để mô hình phát triển bền vững

Đằng sau những mô hình đang từng bước phát huy hiệu quả là sự nỗ lực của hội viên và vai trò kết nối, hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Hội. Với 1.557 hội viên sinh hoạt tại 15 chi hội, trong đó có 14 chi hội nông thôn và một chi hội công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Hội chú trọng tuyên truyền, vận động chị em phát huy tinh thần chủ động, mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình.

Hiện toàn Hội có 24 hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2026, Hội phấn đấu hỗ trợ, giúp đỡ giảm 10 hộ nghèo, cận nghèo thông qua các hoạt động thiết thực, trong đó chú trọng tạo sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho hội viên.

Để tạo điều kiện về nguồn lực phát triển kinh tế, Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 12 hội viên tiếp cận nguồn vốn vay với tổng dư nợ 600 triệu đồng. Trong quá trình sử dụng vốn, Hội thường xuyên đồng hành, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của hội viên; động viên, hướng dẫn chị em sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện gia đình để phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Cơ sở chế biến lâm sản của bà Nguyễn Thị Chuyền, hội viên Chi hội Phụ nữ xóm Tân Lợi, xã Trung Hội.

Bên cạnh kết nối các nguồn vốn, Hội còn khuyến khích hội viên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi cách làm hay, nâng cao kỹ năng tổ chức sản xuất và quản lý cơ sở. Hoạt động quảng bá sản phẩm trên fanpage, mạng xã hội và tổ chức livestream giới thiệu sản phẩm cũng được quan tâm, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng.

Theo bà Trần Thị Gái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Hội, việc hỗ trợ không chỉ dừng ở vận động hội viên tham gia lao động, sản xuất mà còn hướng tới giúp các cơ sở duy trì hoạt động, thu hút và giữ chân người lao động. Hội đồng thời tạo điều kiện để những phụ nữ làm kinh tế giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước nhân rộng các mô hình phù hợp.

Tuy vậy, hành trình phát triển kinh tế của phụ nữ vẫn còn những trở ngại. Nguồn vốn đầu tư hạn chế, chi phí đầu vào biến động, kỹ thuật sản xuất và khả năng tìm kiếm thị trường chưa đồng đều là những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Với mô hình chăn nuôi, việc mở rộng quy mô cần đi đôi với tích lũy kinh nghiệm, bảo đảm kỹ thuật và chủ động đầu ra; đối với cơ sở chế biến, duy trì nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ và việc làm ổn định cho người lao động cũng là yêu cầu lâu dài.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Hội tiếp tục đồng hành cùng hội viên trong tiếp cận nguồn vốn, kiến thức sản xuất, kinh nghiệm quản lý và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Từ những mô hình cụ thể, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế đang góp phần khơi dậy tinh thần tự lực, tạo thêm sinh kế tại chỗ và nâng cao chất lượng cuộc sống.