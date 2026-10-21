Tiếp sức phụ nữ phát triển kinh tế

Vừa qua, tại Diễn đàn “Phát huy vai trò của phụ nữ trong kinh tế tập thể thời kỳ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức, các đại biểu đã chia sẻ những định hướng, chính sách hỗ trợ và kinh nghiệm trong phát triển kinh tế tập thể. Qua đó, giúp phụ nữ tiếp cận các giải pháp ứng dụng công nghệ số, phát triển sản xuất xanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng đến phát triển bền vững.

Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ thông tin về các chính sách hỗ trợ, định hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Tấn Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã giới thiệu các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để đổi mới, quản trị hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh gồm: Hỗ trợ chuẩn hóa chất lượng, ứng dụng công nghệ số và liên kết thị trường OCOP giai đoạn 2026 - 2030; chính sách khuyến công thúc đẩy ứng dụng công nghệ và sản xuất sạch hơn; xúc tiến thương mại trên môi trường điện tử; phát triển hạ tầng số và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Theo đó, các HTX, tổ hợp tác có cơ hội tiếp cận những giải pháp nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng tem QR truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa chất lượng và an toàn thực phẩm; đổi mới máy móc, thiết bị, hệ thống kho lạnh; tham gia các chương trình xúc tiến thương mại điện tử và nâng cao kỹ năng khai thác nền tảng số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh... Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý, quảng bá sản phẩm, bán hàng và kết nối khách hàng sẽ góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các sản phẩm nông nghiệp được giới thiệu tại hoạt động trưng bày sản phẩm do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.

Cùng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh được xác định là hướng đi cần thiết trong phát triển kinh tế tập thể, nhất là đối với các HTX nông nghiệp. Tại diễn đàn, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chia sẻ định hướng phát triển HTX nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đó là, chú trọng xây dựng các mô hình nông nghiệp tích hợp đa giá trị, phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng; hỗ trợ HTX tiếp nhận chuyển giao công nghệ hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và hình thành chuỗi giá trị khép kín gắn với vùng nguyên liệu, ngành hàng chủ lực. Bên cạnh đó, đẩy mạnh liên kết giữa HTX với doanh nghiệp chế biến, hệ thống phân phối; đầu tư hạ tầng sơ chế, bảo quản, chế biến sâu và logistics nông nghiệp, từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất hữu cơ…

Từ những thông tin tại diễn đàn, các HTX, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và hội viên, phụ nữ có thêm cơ sở lựa chọn hướng phát triển phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Những mô hình hiệu quả

Bên cạnh việc tiếp cận chính sách, các HTX, đơn vị, doanh nghiệp còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, ứng dụng công nghệ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Những mô hình thực tiễn đã cho thấy hiệu quả bước đầu của việc kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh. Bà Trần Kim Hoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp - Dịch vụ và Du lịch cộng đồng Khánh Hiệp cho biết, việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín từ chăn nuôi đến trồng trọt giúp HTX tiết giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong 3 năm qua, HTX đã xây dựng thành công 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao gồm bưởi da xanh Khánh Vĩnh và trứng gà xanh. Các thành viên HTX hướng đến phát triển mô hình tuần hoàn, sản xuất theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng phân bón hóa học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên, mô hình còn tạo việc làm, sinh kế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Các sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ và Du lịch cộng đồng Khánh Hiệp được giới thiệu tại hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Để hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Nha Trang đã giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ hợp tác, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, thủy sản, công nghệ sinh học, môi trường và kỹ thuật công nghệ… Thông qua đó, các HTX, tổ hợp tác và hội viên, phụ nữ có thêm cơ hội tiếp cận giải pháp công nghệ, tư vấn chuyên môn, kết nối đối tác, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó, chị em còn được hướng dẫn phát triển sản phẩm theo hướng tuần hoàn, thân thiện với môi trường; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường và định hướng phát triển bền vững.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế tuần hoàn.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, bên cạnh những thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, nhiều hội viên, phụ nữ vẫn gặp khó khăn về kiến thức quản lý, kỹ năng số và khả năng tiếp cận thị trường. Vì vậy, diễn đàn là dịp để chị em cập nhật thông tin về chính sách hỗ trợ, tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình thực tiễn. Thông qua diễn đàn, hội mong muốn giúp hội viên, phụ nữ chủ động đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, phát huy tinh thần sáng tạo và vai trò trong phát triển kinh tế địa phương.