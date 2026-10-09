Tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp từ đầu

Quang cảnh Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt”

Chuẩn hóa sản phẩm, mở đường tiêu thụ

Ngày hội có hơn 500 hội viên, phụ nữ khởi nghiệp và có nhu cầu kết nối việc làm tham gia. Cùng với khởi động đề án, chương trình triển khai hoạt động hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm”, gắn hỗ trợ sản xuất với yêu cầu của thị trường.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, đề án hướng đến hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận tài chính, ứng dụng công nghệ và tham gia chuỗi giá trị. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh được xác định là những hướng triển khai chủ đạo, tạo điều kiện phát triển các mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ.

Đại diện Hội LHPN TPHCM và Saigon Co.op ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2031

Tại chương trình, hoạt động ký kết hợp tác với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) mở thêm hướng hỗ trợ người khởi nghiệp thông qua hệ thống phân phối. Sự đồng hành của nhà bán lẻ ngay từ giai đoạn đầu giúp người sản xuất nhận diện những yêu cầu cần đáp ứng trước khi đưa hàng ra thị trường.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, chia sẻ, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người khởi nghiệp cần được hỗ trợ chuẩn hóa chất lượng sản phẩm từ đầu. Khi hệ thống phân phối tham gia sớm, các cơ sở có thể điều chỉnh hoạt động sản xuất theo yêu cầu thị trường, tạo thuận lợi cho việc đưa hàng vào kênh bán lẻ.

Với người khởi nghiệp, một sản phẩm được khách hàng quen biết đón nhận chưa đồng nghĩa có thể mở rộng tiêu thụ. Khi bước vào hệ thống phân phối, sản phẩm phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu về chất lượng, hồ sơ, bao bì, khả năng bảo quản và cung ứng ổn định. Nếu chỉ tìm hiểu những điều kiện này sau khi hoàn tất sản xuất, cơ sở có thể phải điều chỉnh, phát sinh chi phí.

Vì vậy, kết nối sớm với nhà bán lẻ giúp người khởi nghiệp xác định rõ sản phẩm phục vụ nhóm khách hàng nào, cần hoàn thiện những gì và tổ chức sản xuất ra sao. Đây cũng là cách hạn chế tình trạng đầu tư theo khả năng sẵn có nhưng thiếu thông tin về nhu cầu tiêu thụ.

Trong quá trình đó, “Tick xanh trách nhiệm” tạo cơ sở để nhà cung cấp và nhà phân phối cùng kiểm soát chất lượng, công khai thông tin và xử lý khi phát hiện sản phẩm lỗi. Người khởi nghiệp có thêm điều kiện xây dựng uy tín bằng chất lượng có thể kiểm chứng, từng bước tạo niềm tin với khách hàng.

Đồng hành để tạo sức mua bền vững

Tín hiệu thị trường cho thấy việc đầu tư vào chất lượng và minh bạch thông tin có thể mang lại hiệu quả kinh doanh. Theo số liệu Saigon Co.op đã công bố, trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh số sản phẩm tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm” trên toàn hệ thống đạt 615 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Riêng TPHCM đạt 418 tỷ đồng, tăng 14%, đóng góp khoảng 70% doanh số nhóm hàng này.

Đại diện Hội LHPN TPHCM và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) trao văn bản ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2031, sáng 9-10

Ông Thắng cho biết thêm, Saigon Co.op cũng ghi nhận gần 1.400 sản phẩm tham gia chương trình, trong đó có 1.076 sản phẩm thực phẩm tươi sống của 78 nhà cung cấp. Những con số này cho thấy hàng hóa được kiểm soát chất lượng, minh bạch nguồn gốc đang có cơ hội mở rộng tiêu thụ. Tuy nhiên, mức tăng doanh số phản ánh kết quả chung của nhóm hàng, chưa thể xem là mức tăng riêng của sản phẩm do phụ nữ khởi nghiệp cung cấp.

Để tận dụng cơ hội ấy, hỗ trợ khởi nghiệp cần được duy trì sau hoạt động giới thiệu và kết nối. Một cuộc gặp với nhà phân phối có thể mở ra cơ hội hợp tác, nhưng đơn hàng tiếp theo phụ thuộc vào chất lượng thực tế, tiến độ giao hàng, giá bán và khả năng đáp ứng nhu cầu của cơ sở.

Theo đó, quá trình đồng hành cần giúp người khởi nghiệp hiểu rõ từng yêu cầu, xác định phần còn thiếu và có lộ trình hoàn thiện phù hợp với quy mô. Với cơ sở nhỏ, việc ưu tiên một số sản phẩm có lợi thế, kiểm soát tốt chất lượng rồi mở rộng từng bước sẽ giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực.